Le catalogue de Studios de jeux Xbox Pour les prochaines années, il devrait être juteux grâce aux 23 studios du label de jeux vidéo de Microsoft. Cependant, assister à la première partie ou à l’exclusion de Xbox Series X / S, Xbox One et PC, en 2021, il ne semble pas trop chargé au-delà des attentes Halo Infinite, The Medium et la version console de Microsoft Flight Simulator. Cependant, à partir de The Xbox Two, un podcast spécialisé dans ces machines, ils assurent que “au moins deux” jeux AAA (gros budget) qui n’ont pas été annoncés sera publié en 2021 pour ces systèmes.

Participez à la Xbox Two deux initiés ils ont fréquemment des annonces avancées de Microsoft. D’un côté, Jez Corden, journaliste pour Windows Central, où des informations sur la Xbox Series S ont été prévisualisées avant l’annonce de la console à la fin de 2020. D’autre part, “Rand al’Thor“, un autre initié Xbox. N’oubliez pas qu’il s’agit toujours d’un rumeur, il faut donc la prendre avec une pince à épiler; De plus, la pandémie de coronavirus a rendu les plans internes des entreprises plus instables.

MachineGames sera sur le point de terminer Wolfenstein 3

Après avoir clarifié cela, que peuvent être ces deux jeux? Il y a quelques mois, Jeff Grubb, journaliste pour VentureBeat, affirmait que Forza Horizon 5 existe et sa création aura lieu avant du nouveau Forza Motorsport 8 de Turn10, malgré l’annonce de ce dernier. En revanche, “Rand al’Thor” suggère dans le podcast que l’autre jeu sera un Wolfenstein 3.

L’initié dit que le développement de la suite de Wolfenstein: The New Order (2014) et Wolfenstein: The New Colossus (2017) est presque fini. Cependant, MachineGames a annoncé la semaine dernière qu’ils travaillaient sur un jeu Indiana Jones avec LucasFilm Games. De plus, ils ont co-développé avec Arkane Studios la coopérative Wolfenstein: Youngblood (qui suit les événements de The New Colossus et du jeu de réalité virtuelle Wolfenstein: Cyberpilot.

Microsoft a annoncé en 2020 le acquisition de ZeniMax Media, qui introduit MachineGames dans Xbox Game Studios. Cependant, cet achat ne sera officialisé qu’en 2021. De même, sur Xbox, ils ont répété à plusieurs reprises que le l’exclusivité ou non des jeux Bethesda sera étudiée au cas par cas. Jusqu’à présent, tous les Wolfenstein de Bethesda ont été multiplateformes.