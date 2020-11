Sony Playstation 5 :

Avec Halo Infinite, deux autres jeux de la saga Master Chief pourraient arriver, en tant que spin-off pour Xbox Series X | S, PC et Xbox One.

Halo Infinite est la grande sortie attendue pour Xbox Série X | S, les nouvelles consoles Microsoft, qui ont atteint un succès sans précédent pour la marque Xbox et un excellent démarrage des ventes au Royaume-Uni.

Malheureusement, ce nouveau jeu Halo a été retardé jusqu’en 2021, il faudra donc attendre quelques mois pour mettre la main sur la nouvelle aventure du Master Chief, qui s’annonce spectaculaire sur les nouvelles consoles Xbox.

Le développement de Halo Infinite par 343 Industries navigation toujours douce, mais ces derniers jours des rumeurs circulent qui pointent vers l’actualité sur la saga emblématique par excellence de la Xbox, même si pour le moment rien n’est confirmé.

Compte Twitter Fuites et rumeurs de jeu pointer vers quoi Microsoft travaille sur deux autres jeux dans la saga Halo, qui accompagnerait Halo Infinite et élargirait la tradition de cet épisode pour les nouveaux fans.

Le premier d’entre eux serait un jeu de stratégie, ce qui serait sans aucun doute Halo Wars 3, le troisième volet de la sous-boutique Halo était axé sur le combat tactique, comme avec les récents Gears Tactics pour Xbox Series X | S, PC et Xbox One.

Dans le cas du second, ce serait un jeu qui se déroulerait dans la même chronologie que Halo Infinite, mais en nous plaçant dans les rangs des Équipe d’assaut d’Osiris. Ce titre aurait une plus grande connexion avec Halo Infinite et pour le moment on ne sait pas s’il s’agirait d’un pur jeu de tir. Quelque chose comme Halo 3 ODST était à son époque.

Aucun autre détail sur ces deux jeuxmais ce serait certainement une joie de voir un retour du Master Chief triple jeu, et une opportunité en or pour Microsoft avec la Xbox Series X | S.