Sony Playstation 5 :

Contenu payant supplémentaire de Vergil pour Devil May Cry 5 est maintenant disponible en Vapeur pour PC, PlayStation Store pour PS4 et Microsoft Store pour Xbox One au prix de 4,99 (quatre cents de moins en informatique). Le DLC ajoute l’une des principales nouveautés de Devil May Cry 5: Special Edition, sorti le 12 novembre sur PS5 et Xbox Series X / S: la possibilité de jouer avec Vergil le 20 missions d’histoire, mode Palais sanglant et The Void.

Capcom a publié une bande-annonce axée sur Vergil pour accompagner le lancement du contenu supplémentaire où vous pouvez voir comment le frère de Dante bat des démons de différents types avec ses armes: le Maniez le katana Yamato, les grèves Beowulf, l’épée d’énergie Mirage et la possibilité d’invoquer un clone de démon qui reproduit nos mouvements, offrant une grande profondeur dans le système de combat.

“En tant que personnage jouable, Vergil est fantastique, même si peut-être n’a pas une personnalité aussi définie que les trois protagonistes originaux, qui étaient très différents les uns des autres “, avons-nous dit dans l’analyse de l’édition spéciale. Dans la revue, nous avons expliqué que le Doppelganger vous permet de configurer sa vitesse de réponse et ses mouvements de téléportation”, ce qui en fait l’un des personnages les plus puissants et facile à contrôler “.

L’actualité de l’édition spéciale n’atteindra pas les autres plateformes

Nous précisons que ce contenu supplémentaire ne transforme pas le jeu de base en édition spéciale, puisque le package des consoles de nouvelle génération inclut le mode de Difficulté légendaire de Dark Knight, un mode Turbo et des améliorations graphiques, qui, pour une raison quelconque, ne parviendra pas à la version PC en tant que mise à jour gratuite ou en tant que jeu séparé.

Devil May Cry 5 est disponible en PC, PS4 et Xbox One depuis mars 2019. Dans notre critique, nous le considérons comme un jeu exceptionnel: “[…] un titre qui nous donne exactement ce qu’il promet: un système de combat rempli de possibilités, une grande rejouabilité et des tonnes de démons à stratifier et à percer. “