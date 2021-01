Sony Playstation 5 :

Devolver Digital a révélé par un message sur Twitter que a cinq versions non divulguées pour 2021. “Lequel des cinq jeux Devolver Digital non annoncés à venir l’année prochaine est-il le plus attendu?” dit le récit officiel avec un ton de plaisanterie. L’éditeur de jeux indépendant n’a publié aucun autre indice.

Lequel des cinq jeux Devolver Digital non annoncés sortis l’année prochaine est votre plus attendu? – Devolver Digital (@devolverdigital) 30 décembre 2020

Devolver Digital a déjà un 2021 plein de divers jeux, comme Olija, Shadow Warrior 3, Card Shark, Boomerang X et Loop Hero. Il existe également d’autres titres sans date précise, comme Eitr -qui a été annoncé en 2015-, Paradise Never, Weird West, un jeu signé par Beans Team ou The Talos Principle 2, suite du jeu de réflexion à la première personne de Croteam -les créateurs de Serious Sam-, un studio qui a été acquis par Devolver Digital en octobre dernier.

Éditeur Hotline Miami, Serious Sam, Shadow Warrior et bien d’autres

La société a commencé à publier des remasters et d’autres projets Serious Sam en 2009, 2010 et 2011. est devenu l’un des éditeurs de jeux indépendants les plus connus pour sa qualité, principalement grâce à des titres comme Hotline Miami – et plus tard sa suite -, Duke Nukem 3D: Megaton Edition, The Shadow Warrior, OlliOlli, Hatoful Boyfriend, Not a Hero, Stories Untold, Absolver, The Messenger, Ape Out, My Friend Pedro, Carrion, Disc Room et récemment le hit Fall Guys: Ultimate Knockout, parmi tant d’autres.

Cette longue relation avec Croteam s’est consolidée avec l’achat du studio qui a annoncé la suite de The Talos Principle et, à l’avenir, d’autres jeux Serious Sam –Serious Sam 4 bientôt disponible sur consoles-.