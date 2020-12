Sony Playstation 5 :

Devotion a fait ses débuts le 19 février 2019 sur Steam, réveillant une grande controverse derrière elle. Le jeu comprenait tout une série d’éléments et de références très controversés pour la Chine, ce qui l’a amené à être retiré de la plate-forme Valve. Bien que l’été dernier j’aie reçu une version physique, cette semaine Bougie rouge a annoncé que le titre débuts sur GOG ce 18 décembre. Son prix sera 13,99 euros.

La dévotion est accueillie sous les ailes de GOG

La plateforme GOG, propriété de la société polonaise CD Projekt, pour être en charge de l’hébergement du jeu vidéo Dévouement. Cela a été indiqué par l’étude de développement Bougie rouge dans le message qu’ils ont partagé avec leurs abonnés via Twitter. “Bonjour les amis, nous souhaitons partager ce qui suit avec vous: Red Candle publie Devotion le 18 décembre sur GOG“Ils notent.” Le contenu et le prix de la relance restent les mêmes, pour 16,99 $ / 13,99 euros. Merci pour votre confiance et votre soutien. Nous vous souhaitons une bonne fin d’année. “

Ce titre d’horreur nous invite à nous plonger dans Taiwan, dans les années 80, nous emmenant à la rencontre d’une famille aveuglée et marquée par un délabrement ferveur religieuse. La dévotion comprend tout une sorte d’énigmes et de mystères que les joueurs doivent résoudre pour continuer à avancer dans l’histoire, tous chevronnés avec éléments inspirés de la culture populaire taïwanaise.

La polémique avec la Chine: malédictions taoïstes, insultes au président et plus

La dévotion, cependant, s’est heurtée à forte opposition de la communauté chinoise pour avoir inclus toute une série de références jugées très offensantes dans le pays, comme des insultes à Xi Jinping, président de la Chine. Par exemple, nous pouvons trouver une gravure utilisée comme talisman taoïste, qui pourrait également être utilisé comme une malédiction. Sur l’affiche, que nous vous laissons sous ces lignes, il y a des petits textes: “Xi Jinping” (droite), “Winnie l’ourson” (à gauche) et un texte qui pourrait être traduit “ta mère, idiot” (dans les coins). Le dessin utilisé était précisément celui d’une puissante malédiction utilisée par les moines.

De plus, dans certains journaux du jeu, il y a des gros titres affirmant que quelqu’un nommé “Baozi” il a été arrêté et condamné à mort. Bien que le baozi soit un type de pâtes farcies, c’est aussi une manière péjorative de faire référence à Xi Jinping. L’antagoniste du jeu, appelé Lu gongmin, ce serait aussi une manière insultante de se référer à la population chinoise: “Lu” est un terme homphone pour la partie continentale du pays, et “gongmin” c’est “population”.

Le studio Red Candle, également parents du jeu Detention, a alors présenté des excuses notant que ces articles étaient des «matériaux temporaires» qui n’ont pas été correctement supprimés de la version finale du jeu. “En tant qu’entreprise, chez Red Candle nous avons beaucoup à améliorer et nous regrettons la gêne occasionnée à tout le monde. Veuillez nous excuser. Nous sommes les seuls responsables », ont-ils souligné.

“Un grand jeu effrayant avec une dernière tournure controversée”, c’est ce que nous écrivons notre analyse. “Il repose sur un excellent design audiovisuel qui le rend très attractif, et parvient à nous surprendre jusqu’au bout“.