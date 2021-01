Sony Playstation 5 :

Divers employés et anciens employés de Studio des récupérateurs, la firme montréalaise qui a développé le Darwin Project et travaille sur Season, a chargé le directeur de création du studio, Simon Darveau, de harcèlement sexuel et verbal. Darveau, co-fondateur de l’entreprise, ancien designer chez Ubisoft et également fondateur de Spearhead Games, a fondé l’entreprise canadienne avec Amlie Lamarche, actuel PDG, qui agit également en tant que responsable des ressources humaines en raison de la petite taille d’une entreprise de 30 à 40 salariés.

Le PDG avait été dans un relation amoureuse avec le directeur créatif et depuis des années, selon neuf employés et d’anciens employés qui ont parlé à GamesIndustry sous le anonymat craignant des représailles, il a caché ou non agi Concernant le comportement de son ex-partenaire et de l’équipe d’employés proches de Darveau: commentaires sexistes, cris de réunions, dénigrement des idées des autres et même contacts non consensuels avec des employées que les fondateurs ont justifié par l’abus d’alcool lors de fêtes d’entreprise.

Une culture “boys club”

Selon ces employés, Darveau, ainsi que d’autres employés masculins (principalement des programmeurs) qui travaillent dans l’entreprise depuis longtemps, font de la promotion dans l’entreprise une attitude de «club de garçons» où infantilise et dénigre les salariées à la fois dans les réunions d’équipe et dans les conversations via Slack (un outil de communication en ligne) et dans les discussions occasionnelles. Certaines de ces femmes ont souffert des commentaires sur votre tenue et votre apparence.

Ces employés décrivent une fête d’entreprise en janvier 2019 où Darveau, comme c’était censé être habituel pour lui, Il a fini ivre et a commencé à toucher plusieurs employées sans consentement., dont deux ont ensuite quitté l’étude. Au début de Scavengers, lorsque l’entreprise était hébergée dans un coworking canadien appelé GamePlay Space, c’était Ils ont limité les heures d’entrée à Darveau pour avoir volé de l’alcool d’autres études.

Les employés touchés par ces situations ne se tournent pas vers les ressources humaines car soit le problème n’a pas touché les adultes, soit ils n’ont pas perçu qu’il serait utile, puisque le problème Le responsable RH Lamarche protège Darveau pour sa relation avec l. Dans le cas de la partie susmentionnée, un enquête externe dont les résultats n’ont pas été publiés parmi les employés. Depuis lors, les soirées Scavengers ont consommé moins d’alcool et il est interdit au directeur de la création de boire chez elles et à d’autres heures de travail.

Suite à l’enquête, Lamarche a appelé un réunion pour discuter des politiques d’intimidation dans l’entreprise qui, selon les salariés, se réduisait à lire une liste de politiques sans faire face aux faits dans lesquels Darveau était impliqué. Selon certains employés, Lamarche a repris le rôle de directeur exécutif après les événements de ce parti, bien que le confusionniste ait continué à maintenir un position de pouvoir en tant que directeur créatif et propriétaire de l’entreprise.

Crie aux employés et même aux partenaires d’autres marques

La situation n’a pas changé la façon dont le «club des garçons» traitait les employées. Les employés qui ont parlé à GamesIndustry expliquent que pour Darveau, il existe deux types de travailleurs: “commandes” (le petit groupe principalement de programmeurs) et les “jetables” (tous les autres). Les favoris de Darveau font constamment commentaires agressifs et sexistes et harcèlement d’autrui, en particulier aux membres de l’équipe QA et aux community managers.

Ces employés racontent comment à plusieurs reprises le directeur de création a rencontré seul, ou avec Lamarche, un employé qui s’était opposé à lui; il le reste des travailleurs a entendu les voix même si la porte était fermée. Dans l’une de ces situations, l’employé maltraité a immédiatement quitté son emploi. À un autre moment, avant une présentation du projet Darwin, Darveau a crié à un représentant Xbox car il lui a dit qu’ils ne pourraient pas avoir 10 ordinateurs dans l’événement pour montrer le gameplay de la bataille royale en raison du manque d’espace. Les mêmes employés disent que dans ces dernières années, ces combats sont moins courants et moins violents.

Darveau a promis des fonctionnalités PlayStation dans la saison qui avaient été abandonnées par l’équipe

Ces derniers mois, Darveau s’est impliqué dans le développement de Season, le jeu d’exploration naturelle annoncé aux Game Awards 2020 et réalisé par Kevin Sullivan. Le co-fondateur n’a pas le titre de directeur sur ce projet (en fait, il travaillait sur un nouveau jeu après la fermeture des serveurs du Darwin Project), mais les employés susmentionnés disent que Participez à la saison lorsque vous vous ennuyez ou êtes frustré de vos autres tâches.

Les travailleurs soutiennent que Darveau préfère les jeux centrés sur le gameplay aux jeux centrés sur la narration, comme semble l’être la saison. Ils soulignent que le co-fondateur a fait un série d’engagements sur PlayStation pour sponsoriser votre jeu, des idées comme un monde ouvert, missions et objectifs dans la carte que les développeurs avaient précédemment écartée, obligeant ainsi à modifier le design en quelque chose de plus au goût de Darveau, qu’ils décrivent comme un chef désorganisé qu’il n’écoute pas les employés plus expérimentés que lui dans certains domaines.

Les charognards ont introduit diverses mesures pour lutter contre cette situation, mais les employés doutent de leur efficacité

Scavengers Studio a publié une déclaration reconnaissant que “il y a eu des situations [como las descritas] pendant sa croissance rapide “, que «tout type de harcèlement n’est ni désagréable ni inacceptable» et que l’entreprise «prend les plaintes à cet égard très au sérieux». De l’entreprise canadienne qu’ils prétendent avoir pris “étapes positives pour étudier cette culture et voir quels aspects doivent être ajustés”.

Parmi ces mesures figurent les Remplacement de Darveau au poste de PDG par Lamarche début 2019 et la mise en place d’une série de mesures (politiques de prévention du harcèlement, formation par des professionnels externes des ressources humaines, un administrateur des procédures ressources humaines qui répond à Lamarche, enquêtes anonymes annuelles et autres) qui visent à établir un «environnement de travail où les talents se rassemblent autour de projets intéressants et dynamiques où les différences sont embrassées».

L’une des mesures prises pour lutter contre l’intimidation a été formation de deux collaborateurs internes en 2019 auquel le reste pourrait plaintes directes et rapports sur la matière. Cependant, les employés avec lesquels le point de vente susmentionné s’est entretenu disent que ils ne sont plus dans l’entreprise. De plus, les normes de prévention du harcèlement établies par Scavengers Studio sont pratiquement une copie de celles que le gouvernement du Québec propose au public. Les employés cités par GamesIndustry estiment que tous ces mesures n’ont pas provoqué de changement de poids dans la culture d’entreprise.