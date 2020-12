Sony Playstation 5 :

Granzella, la société responsable de la marque Disaster Report depuis 2014, a laissé tomber qu’elle travaillait déjà sur une cinquième tranche. Ils l’ont fait dans un article officiel dans lequel ils revoient quelques-uns des jalons atteints en 2020, un texte dont la dernière partie est consacrée à la rumeurs qu’ils disent que Disaster Report 5 pourrait être en cours d’élaboration; effectivement l’entreprise confirment qu’ils sont vrais.

“Peut-être que certains d’entre vous disent: avez-vous une annonce à faire?Partagez avec vous un apéritif de notre prochain titre», explique Granzella dans l’article de compilation:« D’après les informations que j’ai acquises auprès de différentes sources, je ne suis pas en mesure de les révéler, mais il semble que la planification et une partie du prototypage de Disaster Report 5 ont déjà commencé“, révèlent-ils.

Plus de nouvelles à venir

En plus de confirmer qu’ils travaillaient déjà sur un nouvel opus, Granzella a commenté de plus près certaines des rumeurs en particulier: “Quant à savoir si Stiver Island (Capital Island) est impliqué ou non dans l’histoire cette fois … Je ne dirai rien d’autre pour l’instant car je préfère ne pas perdre mon emploi“Ils ont plaisanté. L’article se termine en encourageant la communauté à s’attendre à plus de nouvelles dans le futur.

Il parait, l’existence de Disaster Report 5 a déjà été anticipée à plusieurs reprises précédemment. En fait, dans le dernier jeu de la saga, Disaster Report 4 Plus: Summer Memories, il y a certaines références à un nouvel opus: certains PNJ disent directement que le jeu se développe et il aura lieu entre le premier ou le second, et aussi à un certain moment un autre personnage vous permet de modifier le nom du jeu et parmi les options il y a Disaster Report 5, qui si choisi modifie le logo du menu de démarrage.

Précisément ce dernier versement ne s’est pas très bien passé: dans notre analyse, nous disons d’elle que “ce n’est pas le pire jeu auquel nous ayons joué ces derniers temps, et parfois vous pouvez voir que Granzella savait ce qu’elle faisait, mais elle est l’une des déceptions les plus notoires de ces dernières années pour tout son potentiel inexploité. L’ensemble, malheureusement, le place en dessous de ses prédécesseurs. “