Le 7 janvier, il y a eu des moments de grande tension aux États-Unis, après des adeptes de Donald Trump a décidé de prendre le Capitole par la force. La plateforme vidéo Twitch a pris des mesures contre les partisans de ces actions dans sa communauté: elle a supprimé le fameux emote “ PogChamp ”, tout en fermant également la chaîne Trump. Après Joe Biden succéder à la présidence des États-Unis, Twitch a décidé que Le compte de Trump sera suspendu indéfiniment en raison de son comportement par rapport aux faits.

❌ Le partenaire Twitch “DonaldTrump” (@TeamTrump) a été banni! ❌https: //t.co/50dZbS4CcU#twitch #ban #secondban #partner #twitchpartner 🈵— StreamerBans (@StreamerBans) 20 janvier 2021

Donald Trump reste en dehors de Twitch

“Nous avons suspendu indéfiniment la chaîne Twitch du président Trump en raison de risque continu d’incitation à la violence. Les déclarations du président continuent d’être interprétées comme des appels à l’action, et nous prenons cette mesure pour éliminer le potentiel de préjudice à notre communauté et au public», a déclaré un représentant de Twitch au moment de la suppression du compte du désormais ancien président du pays.

“Twitch a des règles claires qui interdisent les comportements haineux, le harcèlement ou l’incitation à la violence sur notre service.”la plate-forme a continué. “Cependant, Les événements des dernières semaines ont mis en évidence une lacune dans la rhétorique qui encourage la violence, qu’elle soit diffusée directement sur Twitch ou non.. Nous mettrons à jour nos politiques suite à notre examen de cette situation. “

Ce n’est pas le seul service Internet qui a décidé de mettre son veto à Trump: à partir de plateformes telles que Facebook et Twitter ont également pris des mesures pour «punir» l’ancien président et ses partisans.. Ces actions ont provoqué une énorme peur de ses partisans envers l’application Speaking, destiné à un discours plus conservateur. Cependant, les deux Amazon, Apple et Google ont décidé de tourner le dos à cette plateforme (va au New York Times).

Twitch, pour sa part, n’est pas étranger au va-et-vient des politiciens sur sa plateforme: Alexandrie Ocasio-CortezEn particulier, il a battu des records d’audience en jouant parmi nous. L’attaque contre le Capitole des États-Unis, qui a entraîné la suspension du compte Twitch de Trump, a également été largement suivie sur ce portail: le streamer et commentateur politique HasanAbi ont attiré plus de 225 000 téléspectateurs simultanés diffuser l’insurrection.