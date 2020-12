Sony Playstation 5 :

Nintendo a annoncé les trois jeux de SNES et le titre de NES que le 18 déc. à Commutateur Nintendo En ligne, le service d’abonnement à la console hybride nécessaire pour jouer aux titres payants en ligne et qui propose également un catalogue de jeux pour les deux consoles classiques citées. Ce vendredi, le jeu Nightshade est ajouté à la bibliothèque de Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online et le catalogue Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online reçoit Donkey Kong Country 3: Dixie Kongs Double Trouble!, The Ignition Factor, Super Valis IV et Tuff E Nuff.

Avec l’introduction de Donkey Kong Country 3, le La trilogie de plates-formes bidimensionnelles de Rare est maintenant terminée sur Nintendo Switch Online, comme Donkey Kong Country et Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest ont été ajoutés respectivement en juillet et septembre. Dans la troisième tranche, Dixie et Kiddy Kong, soit dans solo ou coopérativeIls doivent chercher Donkey et Diddy à travers 40 niveaux.

Dans Le facteur d’allumage Les joueurs joueront un pompier qui doit sauver autant de vies que possible dans diverses usines en feu. Super Valis IV C’est une plateforme d’action avec de gros sprites avec une mécanique intéressante: plus il faudra de temps pour atteindre le boss final du niveau, plus le boss sera puissant. Tuff E Nuff est un jeu de combat où les attaques spéciales augmentent de niveau lorsque plusieurs ennemis sont vaincus. Finalement, Morelle noire est une aventure graphique pour la NES aux arômes de film noir. Dans la vidéo suivante, vous pouvez voir des codes de triche pour débloquer des bonus cachés dans ces jeux.

Les jeux Nintendo Switch Online au Japon sont différents

Comme d’habitude, l’actualité pour les abonnés japonais de Nintendo Switch Online est quelque peu différente, car bien qu’ils partagent le jeu des singes et celui des pompiers, les autres sont différents: Kunio-kun no Dodgeball par yo Zenin Shuugou et Sugoi Hebereke pour Super Famicom et Ping Pong de Konami pour Famicom.