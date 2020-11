Sony Playstation 5 :

DOOM Eternal est sorti en mars dernier sur PS4, Xbox One et PC, mais sa version de Commutateur Nintendo Il n’avait toujours pas de date de sortie bien qu’il soit déjà confirmé. Maintenant, il a finalement été annoncé que le jeu de tir brutal à la première personne d’id Software et de Bethesda arrivera prochainement sur l’ordinateur portable de Nintendo. 8 décembre à la fois en Espagne et dans le reste du monde, bien que son prix n’ait pas encore été révélé.

C’est Nintendo lui-même qui a partagé un nouvelle bande-annonce de DOOM Eternal sur Nintendo Switch, une nouvelle vidéo dans laquelle on peut non seulement voir la date de sortie annoncée, mais aussi montrer sa jouabilité sur la console hybride. Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de la façon dont le dernier jeu de la saga DOOM se déplace sur Nintendo Switch, un premier aperçu de cette adaptation particulière.

Il ne sera émis qu’au format numérique

L’annonce de la date de sortie intervient peu de temps après que nous ayons appris que DOOM Eternal sortira sur Nintendo Switch exclusivement au format physique: les responsables du jeu et du portage ont récemment confirmé que la version physique du jeu, qui pouvait même être réservée, n’allait pas enfin sortir. Après les changements de plans, les réservations de ceux qui l’avaient déjà acquis ont été annulées et on leur a offert un remboursement intégral.

Cette version de DOOM Eternal est l’œuvre de Un bouton d’alerte, un studio qui était déjà responsable du portage de DOOM 2016 sur Nintendo Switch et a également effectué d’autres travaux notoires, comme apporter Forza Horizon 4 à la Xbox Series X / S avec une version optimisée.

Dans Vandale Nous avons pu jouer à la version originale de DOOM Eternal au début de l’année et dans notre revue nous avons dit de ce travail qu ‘”il est difficile de trouver un meilleur moyen de faire un jeu de tir à la première personne que id Software a fait avec DOOM Eternal, nous offrant DOOM dans sa forme la plus pure et améliorer une livraison déjà remarquable lancée en 2016 avec de nouveaux éléments et un design plus abouti des niveaux qui finissent par nous offrir l’une des expériences les plus satisfaisantes et les plus endiablées du monde des jeux vidéo », allant plus loin en disant que« DOOM Eternal est, en 2020, ce que DOOM 2 était pour les tireurs en 1994, une référence dans le genre qui marque le chemin de la façon dont un jeu de ce type devrait être fait “.