DOOM Eternal est maintenant disponible sur Commutateur Nintendo, plateforme hybride où nous pouvons profiter du jeu au format numérique, après que sa version physique a été annulée. Son prix dans le Nintendo eShop en Espagne est 59,99 euros. id Software et Bethesda ont collaboré avec Panic Button dans le développement de cette version; équipe qui a déjà travaillé sur l’adaptation de DOOM, Wolfenstein II: The New Colossus et Wolfenstein: Youngblood pour Switch. Sa sortie s’accompagne de un nouvel ensemble d’images, ainsi qu’une vidéo où GameXplain compare le jeu avec sa version PS4 Pro.

DOOM Eternal sur Switch: il est temps de chasser les démons

Le ciblage par mouvement atteint DOOM Eternal avec Nintendo Switch: cette option permet aux joueurs de viser à l’aide des commandes gyroscopiques de la plateforme hybride. “Cette option peut être utilisée avec le joystick pour un mélange idéal d’immersion et de précision“, précisent-ils dans le communiqué de presse. Les joueurs pourront tout donner Mode BattleMode, une expérience multijoueur de 2 contre un où un DOOM Slayer Vous devrez affronter des démons contrôlés par deux joueurs, pendant 5 tours.

Mais le lancement sur Switch a également permis aux utilisateurs de mettez la loupe sur votre performance, par rapport aux autres plates-formes. De cette façon, à partir de GameXplain, ils ont partagé la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes, où nous pouvons voir le titre par rapport à PS4 Pro. DOOM Eternal fonctionne bien sur la plate-forme hybride, ce qui a provoqué la grande stupéfaction des joueurs.

“Le fait que Doom Eternal fonctionne si bien sur Switch est une merveille technique.”

Tandis que la fréquence d’images est inférieure, ainsi que la définition des textures, la vérité est que DOOM Eternal sur Switch a un aspect qui surprend et fait Panic Button a remporté les applaudissements des joueurs. «Le fait que Doom Eternal fonctionne si bien sur le Switch est une merveille technique. Panic Button s’est surpassé avec ce port“, déclare l’un des utilisateurs qui a commenté la vidéo.

Nous vous rappelons que le jeu peut être obtenu via eShop pour un prix de 59,99 euros. «Un jeu de tir difficile à battre qui nous permet de profiter comme jamais de massacrer des démons armés jusqu’aux dents», écrivons-nous dans notre analyse du jeu.