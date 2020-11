Sony Playstation 5 :

Initialement, Doom Eternal s’arrête Commutateur Nintendo il allait être lancé en même temps que le reste des systèmes. À l’approche de la date de sortie générale, il a été informé que le l’édition de la console hybride sera publiée plus tard. Maintenant, huit mois après que le jeu a frappé tous les autres systèmes, Bethesda a confirmé que l’enfer et les démons d’id Software arrivent sur Switch, mais le l’édition au format physique est abandonnée.

“Bien que Doom Eternal soit à 100% en route vers un lancement imminent numérique uniquement Sur Nintendo Switch, l’absence de lancement physique dans les magasins a entraîné l’annulation des réservations “, a déclaré un représentant de la société à NintendoLife.” Les clients concernés recevront un remboursement complet et doivent contacter leur magasin préféré pour plus d’informations. “De la société qu’ils assurent que vont-ils donner Plus d’information à propos de cette version du jeu pour fin novembre.

Les réservations physiques de certains joueurs ont été soudainement annulées

La déclaration intervient après que plusieurs joueurs nord-américains se sont plaints sur les forums et les médias sociaux que leur les réservations physiques de Doom Eternal pour Switch étaient annulées, laissant croire à certains que le projet avait été abandonné après des retards. le Assistance technique Bethesda a répondu à l’un de ces joueurs: “Nous n’avons fait aucune annonce concernant l’annulation de Doom Eternal pour Switch.”

Nous n’avons fait aucune annonce sur l’annulation de Doom Eternal pour Switch.— Bethesda Support (@BethesdaSupport) 19 novembre 2020

Le port prend soin Un bouton d’alerte, qui a obtenu le Doom 2016 sur Switch et également responsable de la version optimisée de Forza Horizon 4 pour Xbox Series X / S. id Software récemment publié Les dieux anciens, partie 1, une extension de la campagne Eternal qui peut être jouée séparément; une deuxième partie est également en préparation. On ne sait pas si ces contenus seront inclus dans la version Switch ou si, comme dans le reste, ils seront payés.

Doom Eternal est disponible en PS4, PC, Google Stadia et Xbox One. La version de cette dernière console est incluse dans Xbox Game Pass à partir du 1er octobre et arriver au PC plus tard à une date non spécifiée. id Software fonctionne dans un version optimisée pour Xbox Series X / S et PS5.