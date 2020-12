Sony Playstation 5 :

Après un long délai, Doom Eternal enfin disponible sur Nintendo Switch, nous permettant d’énigmer les démons avec des balles n’importe où dans une version qui donne beaucoup de choses à dire en raison de la façon dont cela s’est avéré si nous prenons en compte les limites techniques de la console, ce que nous avons déjà mentionné hier lors de ses premières vidéos comparatives avec le Version PS4.

Un nouvel exploit de Panic Button

Maintenant, La chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a publié une nouvelle vidéo réalisant une analyse technique de cette version, ce qui nous permet d’avoir une idée plus concrète du travail qu’ils ont réalisé Un bouton d’alerte avec cette conversion, qui est considérée par beaucoup comme un véritable exploit.

Bien sûr, il y a des coupes dans les textures et dans le niveau de détail dans certaines zones, ainsi que dans la distance de tirage et les effets de post-traitement. Concernant sa résolution et ses performances, le titre fonctionne à 720p dynamique qui descendent à 576p sur le bureau, en maintenant un taux de 30 images par seconde de manière stable et avec seulement le petit occasionnel à chaque fois. De son côté, la chaîne VG Tech a confirmé que la résolution dynamique de l’ordinateur portable se situe entre 360p et 612p.

Chasser les démons partout

Doom Eternal est le dernier opus de cette saga acclamée et frénétique du jeu de tir à la première personne dans lequel nous affrontons d’innombrables démons pendant que nous les remplissons de plomb avec nos armes et les déchiquetons à mains nues. En plus de sur Nintendo Switch, il est également disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Dans son analyse originale pour les plates-formes de bureau, nous vous avons dit que c’est “une référence dans le genre qui marque le chemin de la façon dont un jeu de ce type doit être fait qui vise à se concentrer sur l’action et le gameplay, sans laisser entendre que l’histoire, la finition technique ou la musique qui accompagne le jeu sont négligées. «Bien sûr, nous avons aussi le guide le plus complet.