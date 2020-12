Sony Playstation 5 :

Tim Schafer a mis un terme aux rumeurs sur le développement d’un nouveau Banjo-Kazooie chez Double Fine Productions. Le studio, qui a été acquis par Microsoft en 2019, pourrait théoriquement profiter des licences d’autres équipes telles que Rare, dont Killer Instinct, Battletoads et maintenant Perfect Dark ont ​​été sauvés – par le biais d’autres équipes. Schafer a nié cette possibilité dans Unlocked, bien qu’il apprécie qu’ils soient considérés pour ce type de projet. Ils travaillent actuellement sur Psychonauts 2 pour consoles et PC.

«C’est intéressant d’y penser – la rumeur Banjo-Kazooie de Double Fine – mais je pense que ce serait une mauvaise utilisation de Double Fine», déclare Schafer, qui pense davantage au studio pour développer de nouvelles choses. “C’est bien qu’ils pensent à nous quand ils le font avec ce jeu parce que c’est vraiment inspirant et j’aime vraiment ce jeu. S’ils pensent à Double Fine quand ils imaginent des plates-formes colorées, c’est bien, mais nous ferons quelque chose de nouveau que les gens aiment tant -comme Banjo-Kazooie- “.

“Un nouveau Banjo-Kazooie ou Conker dépend de Rare, pas de Xbox”

Le patron de la Xbox, Phil Spencer, a déclaré en octobre dernier que la décision de ramener Banjo-Kazooie – ou Conker – revenait à Rare lui-même. “La gauche [la decisin] aux études en termes de choses sur lesquelles ils veulent travailler. J’ai beaucoup de respect pour Rare et le travail qu’ils font “, déclare Spencer dans une interview.” Ils aiment construire de nouvelles choses et ont connu le succès avec Sea of ​​Thieves. Je pense qu’ils sont vraiment enthousiasmés par Everwild. Ma boîte aux lettres est pleine de: ‘Laissez chaque studio faire de nouveaux [sagas]». Mais aussi: ‘Pourquoi ne ramenez-vous pas Crimson Skies et Blinx?’ “

Le dernier regard sur Banjo-Kazooie est venu dans Super Smash Bros.Ultimate Nintendo, et bien que ces rumeurs animées sur un nouveau jeu, il semble que pour le moment il n’y a rien de nouveau pour ces personnages.