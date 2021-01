Sony Playstation 5 :

Dragalia Lost est le jeu de rôle d’action de Nintendo, quel début dans le appareils mobiles en septembre 2018 en Espagne. Au cours de ce week-end, la société a annoncé qu’un événement de collaboration avec la saga Persona se prépare à la fin de ce mois de janvier. Pour le moment nous ne connaissons pas la date précise, mais je sais que nous avons pu profiter une première avance ce qui nous a permis de jeter un œil.

Dragalia Lost x Persona, le prochain événement du titre mobile

Après avoir apprécié d’autres collaborations avec des sagas telles que Fire Emblem, Dragalia perdu se prépare pour ouvre ses portes à Joker et à d’autres personnages qui font partie de ces aventures de jeu de rôle. Yuji okada, directeur du titre, a été chargé de fournir le premiers détails de cet événement dans la vidéo que nous vous avons laissé sur ces lignes.

Cette activité sera basée sur Persona 5: Strikers, un titre qui fera ses débuts à la fois sur Nintendo Switch et sur PS4 et PC cette prochaine 23 février. «Un lycéen nommé Joker et ses amis agissent comme les fantômes des voleurs pour exterminer les désirs tordus des adultes et les forcer à changer de cœur», explique la vidéo. “Le jeu sert de suite à Persona 5.” En fait, ses événements se déroulent six mois plus tard des événements du jeu.

Persona 5: Les personnages de Strikers rejoignent Dragalia Lost fin janvier pour une nouvelle aventure

Avec cette prémisse, Nous avons découvert que Joker et son groupe peuvent être invoqués dans les aventures que nous libérons dans Dragalia Lost. Ensemble, ils devront résoudre “un incident” qui fait partie d’une toute nouvelle histoire. Cela semble être un événement de type raid, nous devrons donc préparer nos meilleures compétences de combat pour être victorieux. En plus, on peut jouer avec Joker comme s’il était un autre aventurier, qui affichera des mouvements et des actions similaires au JRPG original; De plus, le protagoniste peut invoquez votre Arsne Pour voler au-dessus du champ de bataille

Nintendo partagera bientôt plus de détails à ce sujet. Dragalia Lost, quant à lui, est devenu un grand succès pour la firme japonaise: à ses débuts, elle a réussi à surpasser les revenus de Super Mario Run et Animal Crossing: Pocket Camp, rapportant 75 millions de dollars pour Nintendo et Cygames, l’étude de développement.