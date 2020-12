Sony Playstation 5 :

Electronic Arts et BioWare présenteront un “look spécial” au prochain Dragon Age aux Game Awards 2020 Il peut être suivi à l’aube le vendredi 11 décembre, de 1 h 00 à 5 h 00 (heure péninsulaire). Geoff Keighley n’a pas expliqué quel type de contenu nous pourrons voir, s’il s’agira de gameplay direct du jeu ou d’un type de présentation “en coulisses” de BioWare qui sert à connaître quelques détails sur l’histoire et l’art visuel. Dragon Age 4 a été officialisé précisément aux Game Awards 2018, un gala qui récompense les meilleurs jeux de l’année mais sert également à en apprendre davantage sur les prochains jeux avec des vidéos et de petites avant-premières. Il est réapparu à la Gamescom 2020, mais sans vidéo de gameplay.

Jeudi prochain, rejoignez #TheGameAwards pour un nouveau regard exclusif sur le prochain DRAGON AGE de @bioware pic.twitter.com/tQjH2UaRDt— The Game Awards (@thegameawards) 4 décembre 2020

La nouvelle intervient juste après l’annonce du départ de Casey Hudson et Mark Darrah de BioWare, deux leaders importants de l’étude. Hudson était le PDG de BioWare et l’un des fervents défenseurs de l’avenir de Mass Effect – qui, en plus d’une remasterisation du trilogue, a une nouvelle tranche en cours – tandis que Darrah était un producteur exécutif sur le nouvel âge du dragon.

Expérimenter le jeu en ligne

La direction de Dragon Age est à peine connue, à l’exception d’un article posté sur Kotaku sur l’intention d’ajouter quelques aspects en ligne: «Si cela devient un jeu en ligne, ce à quoi il ressemble, il serait surprenant que vous ne puissiez pas jouer la plupart en ligne. solitaire. Une personne proche du jeu m’a dit cette semaine que L’histoire principale de Morrison sera conçue pour un joueur et que le but des éléments multijoueurs sera de garder les gens accro. au contenu après le lancement », a déclaré cette information.