Sony Playstation 5 :

De plus, de l’équipe Dragon Ball FighterZ, ils annoncent que le jeu s’est déjà vendu à six millions d’exemplaires.

Plus tôt ce mois-ci, il a été commenté qu’aujourd’hui, 20 décembre, un nouveau personnage serait montré pour Dragon Ball FighterZ -bien qu’en réalité il y en ait eu deux-, même si ce n’est pas qu’ils viennent maintenant avec beaucoup de surprises. Il y a quelques jours, une partie du gâteau a été découverte en raison de fuites, comme nous vous l’avons dit.

Cependant, c’était aujourd’hui l’annonce officielle, puisque lors des playoffs de la coupe nationale japonaise organisée par Jump Festa, Bandai Namco il a saisi l’occasion – comme dit – de la rendre officielle. Et il en a été ainsi, nous avons déjà annoncé et confirmé officiellement au nouveaux personnages de Dragon Ball FighterZ.

De cette façon, Super Baby 2 et Gogeta SS4 Ils sortiront dans le jeu de combat, mais pas au même moment et à des périodes assez séparées les unes des autres. D’un côté, Super bébé 2 arrivera le 15 janvier 2021, mais pour un autre Gogeta SS4 le fera à une date ultérieure, bien que cela n’ait pas encore été révélé.

Ce contrôleur aux boutons interchangeables et configurables a été couronné comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur pour Xbox One, à la fois en termes de performances et d’autonomie de la batterie.

Bien sûr, tous ceux qui en ont fini avec Passe FighterZ aura accès à Super bébé 2 le 13 janvier, deux jours avant. En plus de rencontrer ces deux nouveaux combattants, ils ont annoncé que Dragon Ball Fighterz a dépassé les 6 millions d’exemplaires vendus, y compris les versions physiques et numériques.

Pour fêter ça, tous les joueurs recevront une nouvelle couleur pour Vegeta et les avatars. La dernière mise à jour des unités vendues C’était en mai, lorsque le cinq millions de jeux vendus, quelque chose qui a également été particulièrement célébré.

Imaginez à quoi ressembleraient les panneaux interchangeables de la PS5 avec les designs de Dragon Ball et The Punisher

Super Baby 2 et Gogeta SS4 Ils sont respectivement les quatrième et cinquième personnages à se joindre à la saison 3, qui a commencé avec Kefla et s’est poursuivie avec Goku Ultra Instinct et le dernier à arriver était Master Roshi.

La source: Twinfinite