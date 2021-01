Sony Playstation 5 :

C’est pareil Vendredi 15 janvier les fans de Dragon Ball GT ils pourront profiter Super bébé 2 dans Dragon Ball FighterZ, l’un des méchants les plus connus de la suite non canonique des aventures de Goku et compagnie, qui fera ses débuts en tant que l’un des combattants téléchargeables de son troisième Season Pass.

L’un des grands méchants de Dragon Ball GT

Pour rendre l’attente un peu plus supportable et nous permettre de connaître un peu mieux ce guerrier, Bandai Namco a distribué une nouvelle bande-annonce de cinq minutes dans lequel ils nous montrent un combat complet du jeu avec Super Baby 2 dans les deux équipes, qui nous aidera à le voir en action, à découvrir ses combos, ses mouvements, ses attaques spéciales et même ses particularités uniques, comme l’usage qu’il peut faire des mouvements d’assistance des personnages ennemis qu’il abat.

Le succès de Dragon Ball dans le genre de combat

Dragon Ball FighterZ est un jeu de combat 2D développé par Arc System Works dans lequel chaque joueur contrôle une équipe composée de trois personnages différents dans true Marvel vs. Capcom 3. Depuis son lancement début 2018, le travail n’a cessé de croître avec d’innombrables mises à jour, événements, personnages supplémentaires, etc., ce qui lui a valu de devenir l’un des titres de combat les plus importants d’aujourd’hui et l’un des le plus réussi dans l’arène compétitive.

Nous vous rappelons que son troisième Season Pass comprend, en plus de Super Baby 2, Kefla, Goku Ultrainstinto et Muten Roshi, guerriers maintenant disponibles. De plus, il rejoindra également l’équipe bientôt Gogeta transformé en Super Saiyan 4 comme le personnage avec qui sa troisième saison se terminera.