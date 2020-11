Sony Playstation 5 :

Quand les fans de Dragon Ball Ils croyaient qu’ils n’allaient plus profiter de surprises en 2020, le nouveau chapitre de la série arrive et tout bouleverse, ravissant les fans du travail, les excitant comme jamais auparavant et déchaînant une grande fureur dans le fandom. Oui, les aventures de Son Goku ils n’arrêtent pas de voler, toujours debout! Bien sûr, faites très attention à ce que nous allons vous dire, car il abrite un grand spoiler.

Comme beaucoup d’entre vous le savent, hier le nouveau chapitre de Dragon Ball Super, le travail manga de Akira Toriyama Oui Toyotaro. Vous avez la livraison, totalement gratuite et légale, dans Manga Plus, l’application Shueisha pour consommer des mangas.

Ce chapitre 66 avait un halo très spécial, pas en vain c’était la fin supposée de la saga de Lande, et en effet, il semble que nous assistions au dénouement de cet ennemi, l’un des monstres les plus terribles que nous ayons vu au cours des 36 années de vie de la franchise.

Ce à quoi personne ne pouvait s’attendre (mais personne vraiment hein, pas une seule théorie à ce sujet), c’était que le moment clé pour l’issue de la saga et la défaite de Moro était en vedette …Uub! Oui, comme vous le lisez, grâce à son énergie divine, Son Goku est capable de détruire le mangeur de planète. Juste en dessous nous vous laissons l’image du moment, l’une des scènes les plus impressionnantes du chapitre en particulier et de la série en général. S’il n’y avait pas eu l’énergie de Vegeta et Uub, Moro aurait pu s’en tirer!

Le fait qu’Uub héberge l’énergie divine à l’intérieur ouvre tout un éventail de possibilités pour l’avenir de la série et la continuation possible du manga original d’Akira Toriyama, donnant maintenant tout le sens au monde que Goku voulait entraîner le petit garçon. C’est impressionnant ce que Dragon Ball Super réalise avec ses extensions et clarifications de la tradition.

Qu’as-tu pensé de ce moment? Voulez-vous savoir ce qui se passera dans le prochain chapitre et la nouvelle saga imminente de la série? Kai, Kai!