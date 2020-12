Sony Playstation 5 :

Square Enix a retiré Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age de la vente dans les magasins numériques pour coïncider avec le lancement de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition. Comme indiqué sur Steam, “à la demande de l’éditeur, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – Digital Edition of Light n’apparaîtra pas dans le magasin Steam ou dans les recherches”, et de même une recherche dans le PlayStation Store ne montre que Definitive Edition et sa démo, mais pas la version 2018.

Cette décision a peut-être été faite pour ne pas confondre les acheteurs entre les deux versions – qui auront également des prix différents – mais les fans n’ont pas vu cette politique favorablement, depuis il y a de légères différences entre les deux Dragon Quest XI. Ça ne fait aucun doute que Definitive Edition, qui est basée sur la version Nintendo Switch de 2019, comprend plus de contenu dans les histoires, la musique orchestrale, le mode rétro et d’autres ajustements, mais aussi une réduction de la qualité graphique que certains fans considèrent comme une rétrogradation par rapport au jeu PS4 et PC d’origine. Désormais, les joueurs doivent également payer le prix de la nouveauté s’ils veulent profiter du jeu, sans avoir la possibilité de choisir la première version – sauf, bien sûr, avec le marché des jeux physiques.

La communauté a montré son mécontentement face aux critiques négatives sur Steam et non à cause de la qualité de Dragon Quest XI -qui est exceptionnelle, comme nous vous l’avons dit dans la revue-, mais à cause de la absence d’option pour mettre à jour la version originale avec le nouveau contenu et la disparition, sans prévenir, du jeu 2018.

Un must pour les fans de jeux de rôle japonais

“Dragon Quest XI S: Echoes of a Lost Past – Definitive Edition est un jeu essentiel pour tout amateur de JRPG que nous ne pouvons manquer de recommander dans aucune de ses versions, y compris cette nouvelle pour PS4, Xbox One et PC de sa dernière édition. Achevée. C’est vraiment dommage que les coupures graphiques qu’il a subies dans Switch aient été maintenues, mais en général, cela a toujours l’air magnifique, surtout si vous avez une plate-forme où vous pouvez atteindre 4K et 60 fps.. Si vous n’avez jamais accompagné le Luminario et ses amis dans cette épopée épique et merveilleuse, n’hésitez pas: voici l’excuse parfaite pour profiter d’un voyage que vous n’oublierez guère et qui vous rappellera pourquoi Dragon Quest est l’une des plus grandes institutions de l’industrie du jeu vidéo“, nous avons compté dans son analyse.