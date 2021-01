Sony Playstation 5 :

Square Enix a annoncé que le lendemain 27 janvier lancera en Espagne Dragon Quest Tact, le nouveau jeu gratuit pour appareils mobiles basé sur cette légendaire saga JRPG créée il y a 35 ans par Yuji horii.

Un nouveau Dragon Quest pour mobile

Comme cela se produit généralement dans ces cas, la page de pré-inscription est maintenant disponible à la fois dans l’App Store et dans Google Play, nous donnant ainsi la possibilité d’obtenir un Roi du slime pour une durée limitée si nous téléchargeons le jeu pendant ses premiers jours.

Pour ceux qui ne savent rien de lui, commentez que C’est un titre dans lequel nous devrons recruter, former et diriger une équipe de monstres pour combattre d’autres entraîneurs dans des batailles tactiques au tour par tour. Comment pouvez-vous intuitivement les créatures que nous pouvons obtenir ont différents niveaux de rareté, de forces, de faiblesses et même un rôle à jouer au sein de l’équipe, notre objectif sera donc d’amener les plus puissants à former une équipe bien équilibrée capable d’affronter n’importe quel rival qui nous devance.

Bien sûr, le titre comportera également un mode histoire et y ont participé quelques-unes des figures les plus importantes de la saga, avec Yuji horii dans la direction, Koichi Sugiyama contribuant leurs scores et Akira Toriyama la conception de monstres et de personnages.

Le 35e anniversaire

Comme nous l’avons commenté, cette année le 35e anniversaire de cette saga mythique est célébré, l’un des principaux bastions du JRPG dans son aspect le plus classique et traditionnel, et selon Horii lui-même il y a quelques mois, on s’attend à ce que de grandes annonces liées à Dragon Quest soient faites tout au long de 2021, donc ce ne serait pas surprenant que le très attendu Dragon Quest XII soit officiellement présenté.