Sony Playstation 5 :

Nekcom a annoncé DYING: 1983, un nouvel épisode de la saga des puzzles et des mystères à la première personne. Ce nouveau jeu sortira d’abord sur PS5, console pour laquelle elle sera lancée au premier trimestre de 2021, et plus tard recevra également des versions pour PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC via Steam, une page où il a déjà une page officielle.

La société responsable de la franchise a publié aujourd’hui un bande annonce de ce nouvel opus, un extrait vidéo de DYING: 1983 où l’on peut voir certains de ses décors grotesques. Les scènes terrifiantes qui composent cette première bande-annonce nous montrent clairement que le ton de ce nouvel opus restera aussi effrayant que celui des jeux précédents, et qu’en fait certains des symboles les plus emblématiques de la saga seront répétés.

Un jeu avec un script cinq fois plus long que le précédent

Lors de notre départ de DYING: 1983, nous pouvons librement enquêter sur la scénarios en trois dimensions du jeu; Nous le ferons avec une perspective à la première personne à partir de laquelle nous devrons résoudre le problème puzzle que nous rencontrons. Pour cela, nous pouvons utiliser le objets éparpillés sur la carte. Alors que nous avançons nous découvrirons les secrets qui sont cachés dans ces couloirs mystérieux.

Les responsables de ce nouvel opus s’assurent de maintenir la qualité des puzzles des précédents, bien que tripler le nombre de puzzles disponibles dans le jeu. Selon la description, DYING: 1983 aura des centaines d’objets étranges qui rendront l’exploration tout un défi. Pour démontrer le saut d’ambition par rapport au précédent, ses développeurs indiquent que le script du jeu est cinq fois plus grand que son prédécesseur.

Le dernier jeu de la série était DYING: Reborn, un titre initialement publié dans 2017 sur PS4, PS Vita, Xbox One et PC, mais qui est également venu plus tard sur Nintendo Switch.