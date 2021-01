Sony Playstation 5 :

Pawel Selinger, qui était un vétéran reconnu dans les rangs de Techland, vient d’annoncer son départ du développeur et son abandon de Dying Light 2.

L’un des jeux qui sont là, mais qui n’est jamais tout à fait arrivé est Lumière mourante 2. La suite d’action-zombie-parkour n’offre toujours pas de détails. malgré le fait que les mois passent sans repos et encore une fois, peu de nouvelles optimistes continuent de nous parvenir.

Pawel Selinger, un développeur chevronné au sein du développeur Techland, qui était actif dans l’étude depuis 1999, a communiqué son départ de l’équipe créative de Lumière mourante 2 et l’entreprise. Dans une courte déclaration, il a souhaité bonne chance au projet et aux personnes qui le composent.

C’est donc une perte importante pour le jeu. Pawel Selinger était le Le directeur artistique de Dying Light 2 et l’un de ses scénaristes, on ne sait donc pas dans quelle mesure cela pourrait affecter l’avancement du projet, mais cela semble être un déclin retentissant. Le protagoniste de la nouvelle a annoncé sa démission sur LinkedIn.

Je tiens à exprimer ma gratitude à l’entreprise qui m’a permis de m’épanouir et de m’épanouir pendant la moitié de ma vie. Techland, je vous soutiendrai toujours, ainsi que les personnes formidables que j’ai rencontrées grâce à vous. Je souhaite que Dying Light 2 et les projets ultérieurs deviennent des succès mondiaux.Annonça Selinger.

En ce qui concerne les projets ultérieurs mentionnés par l’ancien directeur, on ne sait pas très bien à quoi il pourrait se référer. DLC du titre lui-même? Une nouvelle IP de Techland? Bien sûr, il y a encore beaucoup à savoir sur Dying Light 2 pour plus de spéculations.

Il y a quelques jours, Techland a annoncé des nouvelles et plus de détails sur Dying Light 2 pour 2021. Bien sûr, c’est l’une des productions les plus attendues depuis longtemps. Avez-vous hâte de Dying Light 2? La suite promet d’améliorer le premier opus, plus que remarquable.