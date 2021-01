Sony Playstation 5 :

Techland a confirmé le départ du scénariste principal de Dying Light 2, Paweł Selinger, dans des déclarations aux médias de PC Gamer, tout en précisant que le directeur artistique (Selinger a occupé ce poste jusqu’en février 2009), Eric Cochonneau, reste à son poste. La marche de Selinger est couverte par Piotr Szymanek depuis octobre dernier.

“Paweł Selinger, concepteur narratif depuis deux ans, a décidé fin 2020 de mettre fin à sa coopération avec Techland et de poursuivre sa future carrière ailleurs”, déclare un représentant du studio à l’en-tête susmentionné. “Paweł a passé la majeure partie de sa vie professionnelle chez Techland et il est, entre autres, crédité des succès de la série Call of Juarez.”

“Il a laissé une bonne partie de lui-même dans Dying Light 2”, poursuit le communiqué, “puisqu’il a travaillé sur le projet depuis le tout début. Ses fonctions, c’est-à-dire le département narratif, ont été assumées par Piotr Szymanek en octobre 2020”. Dans sa déclaration sur LinkedIn, Selinger a remercié l’entreprise de lui avoir permis «de me développer et de m’épanouir pendant la moitié de ma vie».

Le directeur artistique est Eric Cochonneau depuis novembre 2019

Sur sa page du réseau social susmentionné, on pouvait voir qu’il avait rempli le rôle de directeur artistique entre 2007 et février 2009. Ces données ont été mal interprétées, car il était pris pour acquis dans différents en-têtes qu’il continuait à remplir ces fonctions, ce que Techland nie: “Nous tenons à assurer à tous les fans du prochain Dying Light 2 que le poste de directeur artistique n’est pas menacé.”

Eric Cochonneau est le directeur artistique du RPG d’action en monde ouvert de Novembre 2019, traitant “de tous les aspects de la production à venir depuis lors, et l’équipe sous sa direction fait de son mieux pour offrir aux joueurs le meilleur jeu possible”, précisent-ils de Techland.

Dying Light 2 a été montré avec un gameplay étendu à l’E3 2018. Sa sortie pour PC, PS4 et Xbox One, PS5 et Xbox Series X / S Il était prévu pour le printemps 2020, mais a été retardé indéfiniment. Le concepteur narratif Chris Avellone Il a été exclu du projet sur des accusations de harcèlement. Nous connaîtrons plus de détails sur le jeu en 2021.