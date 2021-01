Sony Playstation 5 :

EA Play, le service de jeux par abonnement anciennement connu sous le nom d’EA Access et Origin Access Basic, est disponible pour 0.99 aux nouveaux abonnés. Cela a été annoncé par la société, qui a également indiqué que cette promotion sera disponible jusqu’au 9 mars prochain sur toutes les plateformes où le service est disponible, c’est-à-dire sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.

De cette manière, ceux qui n’ont pas encore souscrit à EA Play peuvent le faire maintenant pour la première fois à un prix réduit. Il y a plusieurs astérisques à considérer: l’abonnement doit être effectué avec un compte qui n’a jamais été souscrit, quelle que soit la plate-forme, donc si vous l’avez déjà eu sur PC, vous ne pouvez pas activer cet abonnement sur PS5, par exemple.

Une promotion qui ne sera disponible que jusqu’au 9 mars

Il convient également de noter que la plateforme sélectionnée sera la seule sur laquelle vous pourrez utiliser le service pendant cette promotion, donc si vous l’activez sur PS4, vous ne pourrez pas l’utiliser sur Xbox Series X / S, par exemple. Le prix réduit s’applique uniquement au premier mois, plus, donc lorsqu’il est temps de renouveler, le prix habituel sera débité du compte, qui en Espagne est de 3,99 par mois ou 24,99 par an pour l’abonnement de base et 14,99 par mois ou 99,99 par an pour EA Play Pro, qui comprend un accès anticipé aux versions Deluxe des jeux de la société.

Si vous ne savez pas à quoi vous attendre de ce service, sachez qu’Electronic Arts propose une grande partie de son catalogue sur EA Play, y compris ses dernières grandes nouveautés telles que Star Wars Jedi: Fallen Order ou Burnout Paradise Remastered, ainsi que les grands classiques des sagas Mass Effect ou Dragon Age, et des jeux alternatifs comme Sea of ​​Solitude ou Unravel Two.

De plus, les abonnés EA Play peuvent accéder Tests de 10 heures des dernières versions comme Star Wars: Squadrons, FIFA 21, Madden 21 ou Need for Speed: Hot Pursuit Remastered.