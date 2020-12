Sony Playstation 5 :

Le passé 10 novembre Ce fut une belle journée pour les titulaires d’un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, puisque c’était la date à laquelle EA Play fait partie de ce service Microsoft à succès, nous donnant accès à une multitude de jeux Electronic Arts et à diverses promotions liées à son catalogue. De plus, à partir du 15 décembre, les joueurs PC abonnés au Xbox Game Pass Ultimate peuvent également en profiter.

Un accord destiné à durer dans le temps

Maintenant, la bonne nouvelle continue, comme l’a commenté Aaron Greenberg de Microsoft, L’accord avec EA pour inclure EA Play dans Xbox Game Pass Ultimate semble durer longtemps et nous pouvons en profiter pendant longtemps.

“En ce moment, nous avons un excellent partenariat avec EA Play“Greenberg a expliqué.” Et même si nous n’allons jamais dire jamais, ce n’est pas quelque chose qui va être de courte durée et ça va rester en service pendant une bonne saison. EA a investi dans Game Pass, tout comme nous avons investi pour aider le catalogue EA Play. Oui Je pense qu’en fin de compte, ce sont les joueurs qui gagneront le plus“.

Comme prévu, Greenberg a également déclaré que Microsoft était ouvert à plus d’accords avec d’autres entreprises et d’autres services d’abonnement, comme nous l’avons récemment vu avec l’essai gratuit de 30 jours de Disney + pour être abonné au Xbox Game Pass.

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que cette semaine, vous pouvez profiter d’une multitude de nouveaux jeux grâce au Xbox Game Pass, y compris Call of the Sea, Monster Sanctuary, Starbound, Assetto Corsa, Gang Beasts, GreedFall, Superhot: Mind Control Delete et Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Vous pouvez consulter la liste complète des jeux disponibles sur le lien suivant.