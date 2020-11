Sony Playstation 5 :

Hier après-midi, il y a eu la première attaque dans une guerre déjà ouverte entre la FIFA, EA Sports et certains des joueurs de football les plus importants du monde (et leurs représentants) pour le gestion et utilisation des droits d’image des joueurs dans les jeux vidéo tels que FIFA 21 que, toutes les quelques années, ils acceptent de transférer les droits d’image de ces footballeurs à la FIFPro (une fédération de footballeurs affiliée à la FIFA) et à leurs propres équipes ou compétitions à travers le monde.

Hier, Ibrahimovic a accusé EA Sports de utiliser votre image dans FIFA 21 sans votre consentement et soulignant qu’il ne connaissait aucune entité appelée FIFPro et que maintenant ce conflit se poursuit avec le intervention d’agents des deux footballeurs qui ont fait le plus de bruit hier avec cette affaire (Ibrahimovic et Bale) avec Mino Raiola Oui Jonathan Barnett sortir pour protester contre les politiques d’EA Sports avec l’utilisation des visages ou des noms des joueurs tandis qu’EA se défend en accusant ces joueurs et leurs agents d’utiliser leur jeu vidéo dans une guerre de tiers contre la FIFPro et la FIFA.

FifPro et l’AC Milan n’ont pas de droits individuels pour les joueurs, comme je suis sûr que vous le savez et comme nous vous l’avons dit à plusieurs reprises @easports pic.twitter.com/dDT9LZ9Y5B Mino Raiola (@MinoRaiola) 24 novembre 2020

Allons-y par parties, après la controverse d’hier et la réponse à Ibra d’EA Sports (vous pouvez le lire ici), Mino Raiola est venu au premier plan pour s’assurer que FIFPro et ACMilan ne détiennent pas les droits d’image des joueurs et par conséquent, la négociation d’EA SPorts avec ces entités n’est pas valide. pour les inclure dans FIFA 21, quelque chose qui, selon Raiola, est bien connu du développeur de jeux vidéo car ils lui “l’ont dit à plusieurs reprises. Cela fait 10 ans que vous ne m’évitez pas sur les questions de droits des joueurs. Peut-être allez-vous répondre maintenant ou simplement devant les tribunaux », commente le représentant d’Ibra dans un tweet.

Pour sa part Jonathan Barnett, représentant de Bale, un autre des footballeurs qui a inculpé hier EA, FIFA et FIFPro, assure que les joueurs ne reçoivent pas d’argent pour ces droits d’image bien qu’il minimise l’utilisation d’EA et blâme la FIFA pour «avoir publié de nombreuses règles et règlements qui disent qu’ils veillent aux intérêts des joueurs, mais manifestement non».

@EASPORTS cela fait 10 ans que vous m’esquivez sur les questions des droits des joueurs. Peut-être que maintenant vous répondrez, ou seulement au tribunal? @Ibra_official @ GarethBale11 @ footballforum01 @EASPORTSFIFA Mino Raiola (@MinoRaiola) 24 novembre 2020

EA Sports souligne que tout est une tentative “d’impliquer FIFA 21 dans un différend entre des tiers”

Avant les différentes accusations de footballeurs et de représentants EA Sports a émis un Libération dans lequel il se défend en s’assurant que a tous les droits d’utiliser l’image de ces joueurs et de souligner cela les agents utilisent FIFA 21 dans une guerre qu’ils ont avec FIFA:

“Nous sommes au courant des différentes discussions concernant l’octroi de licences aux joueurs dans EA SPORTS FIFA. La situation actuelle qui se déroule sur les réseaux sociaux est une tentative d’impliquer FIFA 21 dans un différend entre plusieurs tiers et dans lequel rien Il s’agit d’EA SPORTS. Pour être très clair, nous avons le droit contractuel d’inclure la ressemblance de tous les joueurs actuellement dans notre jeu vidéo. Comme nous l’avons dit, nous acquérons ces licences directement auprès des ligues, des équipes et des joueurs individuels. De plus, nous travaillons avec la FIFPro pour nous assurer que nous pouvons inclure autant de joueurs que possible pour créer le jeu vidéo le plus réaliste. Dans ces cas, nos droits de ressemblance avec les joueurs sont accordés par notre accord de club avec l’AC Milan et notre association exclusive continue avec la Premier League. , et cela inclut tous les joueurs de Tottenham Hotspur », a condamné EA Sports.

Les représentants des joueurs, contrairement au nouveau règlement de la FIFA

L’origine du conflit ne semble pas être liée au nouveau règlement que la FIFA prépare et qui a les représentants en vue, puisque réglementer et réduire les commissions que ces représentants peuvent prendre pour les transferts de joueurs, ce qui ne Cela n’a pas bien fonctionné parmi les représentants des stars les plus importantes du monde.