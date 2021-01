Sony Playstation 5 :

L’une des grandes nouvelles du jour a sans aucun doute été l’annonce que Jeux Lucasfilm a conclu un accord avec Ubisoft pour Massive Entertainment, le studio qui a développé The Division 2, pour développer une aventure en monde ouvert basée sur l’univers Star Wars.

L’avenir d’EA et Lucasfilm Games

Comme vous le savez bien, Electronic Arts avait un accord pour créer des jeux sous cette licence populaire jusqu’en 2023, ce qui incite beaucoup à se demander si ce changement dans la politique de licence de Lucasfilm Games affectera de quelque manière que ce soit le développement des titres Star Wars par EA.

Maintenant, Douglas Reilly, le vice-président de Lucasfilm Games, a voulu profiter de l’occasion pour confirmer que continuera à collaborer avec Electronic Arts et qu’ils attendent de la société qu’elle joue un rôle clé dans le développement des futurs jeux vidéo Star Wars.

“Nous sommes vraiment fiers des jeux que nous avons créés avec EA“Reilly a déclaré dans une interview avec StarWars.com.” Nous continuerons à travailler avec eux et notre relation n’a jamais été aussi solide. Bien que je ne puisse pas partager trop de détails à ce stade, nous avons plusieurs projets en cours qui sont pris en charge par les équipes talentueuses d’EA. “

De cette manière, il confirme que le développeur travaille déjà sur plusieurs jeux Star Wars qui n’ont pas encore été officiellement annoncés, nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour savoir exactement quel type de titres ils seront.

Star Wars: Squadrons: le dernier jeu Star Wars d’EA

Le jeu vidéo Star Wars le plus récent que EA nous a proposé est Star Wars: Squadrons, une aventure intense et rapide centrée sur les batailles de vaisseaux spatiaux qui comprend à la fois une campagne solo et un mode multijoueur en ligne compétitif dans lequel nous pouvons mettre nos compétences à l’épreuve en pilotant les véhicules emblématiques de la série tout en affrontant d’autres joueurs et en collaborant avec les membres de notre équipe.