Sony Playstation 5 :

le consoles nouvelle génération Ils ont été libérés offrant moins d’unités que demandé. Sony a lancé son Playstation 5 le 12 novembre (une semaine plus tard en Espagne et en Europe). Microsoft a apporté son Xbox Series X et Xbox Series S le 10 du même mois. Le manque de stock dans les magasins fait du mois d’août pour les spéculateurs, mais en plus de revendre à des prix multipliés de façon exponentielle, il y a aussi vendeurs essayant d’arnaquer les acheteurs moins prudent. eBay, la plateforme d’enchères et de vente, met en œuvre des systèmes pour éviter de vendre des boîtiers PS5 vides à des prix qui vont au-delà de 1000 dollars, ils rapportent de Snopes.

Le portail d’enchères susmentionné est agir contre les utilisateurs qui vendent des boîtes vides des consoles de nouvelle génération, puisque ces produits sont Contre votre politique relative aux annonces sans articles, selon l’entreprise: “Sur eBay, toutes les annonces doivent proposer un article physique ou un service tangible. Les annonces vides ou les annonces qui n’offrent pas un article ou un service tangible ne sont pas autorisées car elles peuvent confondre les acheteurs et augmentez le risque de fraude“.

Le service repose sur la possibilité de “dérouter les acheteurs” pour cibler ceux qui vendent des boîtes des consoles PS5 de vaches. Il y en a encore plusieurs enchères actives sur le web et une recherche permet de vérifier que plusieurs Les boîtes de console se sont vendues pour plus de 1000 $. Dans l’un d’entre eux, détecté par VGC, l’acheteur commente avoir été victime d’une arnaque.

“Nous avons pris des mesures pour supprimer les annonces frauduleuses de notre boutique”, a déclaré un représentant eBay à Snopes. “Pour tout achat, en particulier pour les articles à prix élevé et à faible demande, nous vous recommandons Les acheteurs font attention et lisent attentivement la description du produit “. Ceux qui reçoivent un article autre que celui acheté peuvent utiliser le Garantie client EBay pour déposer une réclamation.

Sony et Microsoft vont bientôt réapprovisionner les unités PS5 et Xbox Series X / S

Après le lancement initial des consoles de nouvelle génération de Microsoft, la société a réapprovisionné quelques unités dans certains magasins sans faire beaucoup de bruit; ils ont promis que vers avril, le stock reviendra à la normale. Dans le cas de Sony, leurs PS5 ont été vendues par vagues de réserves épuisées en quelques minutes; promis plus d’unités après Noël. Le magasin espagnol JEU a lancé un site Web sur lequel les parties intéressées peuvent s’inscrire pour recevoir une notification lorsqu’une campagne de réservation est sur le point d’avoir lieu.