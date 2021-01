Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé

L’histoire raconte que les mages, guidés par une étoile, ont traversé le désert depuis l’Est jusqu’à ce qu’ils atteignent Bethléem, ils y ont trouvé un nouveau-né Jésus et lui ont offert de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Si nous devions faire une adaptation contemporaine, Jess aurait sûrement préféré les jeux vidéo ou un skin Fortnite.

Le fait est que vous envisagez probablement de donner (ou de recevoir) des jeux vidéo le jour des Trois Rois. Si tel est le cas, vous serez heureux de savoir que cette année, vous pourrez donner l’illusion et le meilleur divertissement avec ces offres sur les jeux, abonnements et cartes prépayées.

Dans les offres des Magi, vous trouverez des réductions sur des tireurs rapides comme le nouveau Call of Duty Black Ops Guerre froide, jeux d’aventure en monde ouvert comme Assassin’s Creed Valhalla, ou des jeux de sport comme FIFA 21.

En parlant de FIFA, à Eneba il y a des réductions intéressantes sur Points FUT, la devise du jeu avec laquelle vous pouvez acheter des packs, créer notre Ultimate Team ou participer au FUT Draft.

Offres Trois Rois

Vendez ce dont vous n’avez pas besoin et gagnez de l’argent chez Eneba!

Ces jours-ci, il lançait sa propre place de marché pour des jeux physiques, des consoles et des accessoires de jeu nouveaux et d’occasion. Cette place de marché vous permettra d’acheter des produits de jeux d’occasion auprès d’autres vendeurs à des prix inférieurs ou de gagner de l’argent en vendant ce dont vous n’avez plus besoin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le marché des produits physiques, enregistrez votre e-mail ici.

Dans Eneba, vous pourrez acheter des jeux numériques, des cartes prépayées et des abonnements, sans avoir à vous rendre dans un magasin et dans le confort d’acheter à domicile. Visitez la boutique de jeux vidéo Eneba, car vous avez à votre disposition une bibliothèque de milliers de jeux PC et console que vous pouvez acheter immédiatement en ligne avec une garantie totale. Plus de 2 300 000 personnes font confiance à son service.

Lors de l’achat chez Eneba, un code numérique du produit acheté sera envoyé à votre e-mail, que ce soit de jour ou de nuit, pour pouvoir l’activer sur votre console ou votre PC. Avec cela, vous éviterez de voyager, atteindrez un magasin et n’aurez plus de stock du jeu que vous voulez, et éviterez de dépenser plus.

Visitez la boutique Eneba dès aujourd’hui pour trouver les meilleures offres Three Kings et rappelez-vous que ces réductions ne seront disponibles que pour une durée limitée. Assurez-vous de ne pas manquer votre prochain match au meilleur prix!