Sony Playstation 5 :

eFootball PES 2021 LITE, le version gratuite eFootball PES 2021 Season Update Le simulateur de football est maintenant disponible pour télécharger sur PS4, Xbox One et PC Steam. Cela permet aux joueurs accéder “sans restriction” aux modes myClub et Matchday. Le titre payant a fait ses débuts en Espagne et dans le monde le 15 septembre.

eFootball PES 2021 LITE: Profitez du football sans limites

“PES 2021 LITE offre un accès illimité à toutes les fonctions de mode myClub, qui permettent aux joueurs de créer leur propre équipe de rêve, adaptée à leur style de jeu personnel ” Konami dans votre communiqué de presse. “Les fans peuvent entraîner leurs joueurs novices à devenir des superstars ou signer des légendes et d’autres footballeurs prestigieux, afin de gagner un avantage dans la compétition. “

De cette façon, il y a plusieurs les modalités et caractéristiques dont les joueurs peuvent profiter grâce au mode LITE de PES 2021: Démarrer pour le mode hors ligne (matchs locaux, mode coopératif et entraînement aux compétences); myClub; et le chemin eFootball proposés par Matchdays ou tournois en ligne (qui seront limités à des tournois spécifiques). D’autre part, on retrouve également le Mode édition uniquement pour les versions PS4 et Steam.

PES 2021 LITE, le mode gratuit de PES 2021

Les clubs disponibles en mode Kickoff (parties locales et coopératives) seront: FC Barcelone, FC Bayern, Juventus, Manchester United et Arsenal. “Tous les autres modes permettront de sélectionner les mêmes clubs que dans la version complète du jeu”, note Konami. À la fois, le stade disponible en mode Kickoff sera le Neu Sonne Arena. Là encore, les autres modes vous permettront de sélectionner les mêmes étapes que dans la version complète.

Il faut noter que Les données myClub peuvent être transférées entre PES 2021 et PES 2021 LITE. “Les joueurs de la version gratuite de PES 2021 et de la version complète joueront sur le même serveur, éliminant ainsi les éventuels problèmes de matchmaking”, ajoute la société. Certains modes, oui, ne seront disponibles que dans la version complète du jeu, comme la Master League.

Enfin, Konami note ce qui suit à propos des compétitions du jeu: “En raison de la situation persistante du COVID-19, certains pays peuvent appliquer des modifications de dernière minute à certaines règles de tournoi. Dans certains cas, certains d’entre eux peuvent différer des règles décrites dans le jeu. Pour lui, tous les détails du tournoi sont sujets à changement sans préavis“.

Nous vous rappelons qu’eFootball PES 2021 LITE est disponible gratuitement pour PS4, Xbox One et PC via Steam. “Konami nous propose cette année la mise à jour de la saison eFootball PES 2021, une mise à jour du modèle PES 2020 avec presque aucun changement jouable servant de prolongation jusqu’à l’arrivée de la prochaine génération “, nous avons écrit dans l’analyse de la version complète.