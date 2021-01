Sony Playstation 5 :

Rust a toujours apprécié une énorme popularité parmi la communauté PC, depuis sa mise en vente en 2018. Avec la version console prévue pour 2021, le titre est développé par Studios Facepunch et nous invite à survivre tout en recherchant des ressources pour fabriquer des armes et autres objets. Cette nouvelle année a commencé avec un événement situé dans ce titre auquel participent des streamers du monde entier. En Espagne, par exemple, on peut trouver ElRubius, Auronplay ou Ibai Llanos coïncidant sur le même serveur appelé Egoland. L’événement a été largement suivi, parvenu à rassembler 1 million de téléspectateurs et surpassant les audiences des télévisions espagnoles comme Telecinco, Cuatro ou La Sexta.

Egoland, l’événement des streamers espagnols qui balaie

À l’étranger, des streamers Twitch tels que Shroud, XQc, Pokimane, Disguised Toast, Sodapoppin, Myth et bien d’autres se sont joints en Espagne. ElRubius et aLexBY11 ont organisé le serveur Egoland faire de même avec les créateurs de contenu dans notre pays. Tant au niveau international que national, les pics d’audience plus d’un million de téléspectateurs, y parvenir L’Egoland dans notre pays a atteint des quotas qui rivalisent avec les grands réseaux de télévision dans la nuit du 3 janvier.

Egoland se compose d’un serveur Rust privé qu’ElRubius et aLexBY11 ont acquis et accédé une liste d’environ 76 streamers, où ils sont également comptés Outconsumer, Cristinini, Grefg, ElRich ou Auronplay, avec Ibai Llanos, Mangel ou Reborn. Le mécanisme principal du jeu est la survie, tandis que les joueurs devront débloquer de nouvelles recettes d’artisanat pour progresser et s’améliorer. Le problème? Le reste des utilisateurs peut vous attaquer pour vous tuer et vous piller, ce qui vous amène à partir de 0.

– Pour pouvoir attaquer, l’autre personne doit être connectée

– Ne pas filtrer IP / Serveur # EGOLAND #Rust EGOLAND (@egolandinfo) 3 janvier 2021

En Egoland, cependant, ils ont remarqué une série de règles pour rendre l’expérience beaucoup plus satisfaisante pour tout le monde. Par exemple, un personnage ne peut pas être agressé si son joueur est hors ligneet les streamers peuvent obtenir des informations précieuses sur le chat Twitch. Il n’est pas non plus nécessaire de jouer un rôle, et il est accordé un délai de 48 heures où il n’est pas permis de piller une maison une fois que le jeu commence.

Les streamers, pour le moment, ont décidé de composer différentes équipes afin de s’unir et de résister le plus longtemps possible. En ce moment il y a un total de 13 équipes formées, et les téléspectateurs peuvent suivre ce qui se passe dans chacun de leurs jeux en recherchant simplement la chaîne Twitch du streamer qu’ils souhaitent regarder. L’accueil des utilisateurs est des plus accueillants, avec Ibai Llanos écrivant ce qui suit sur son compte Twitter: “Alors que nous continuons à aller à ce rythme en Egoland Plus de la moitié de YouTube / Twitch Espagne va finir par rester sur une place et rester comme un enfer, mais c’est vraiment incroyable. “

Alors que nous continuons à aller à ce rythme en egoland, plus de la moitié de YouTube / Twitch Espagne finiront par rester dans un carré et frapper le sol, mais c’est vraiment incroyable Ibai (@IbaiLlanos) 4 janvier 2021

Rouille: profiter de grands nombres grâce à Egoland

Egoland a commencé à 20h00. (Heure de la péninsule espagnole) dimanche dernier, 3 janvier, mais déjà la veille – grâce à l’avancement d’ElRubius – la communauté hispanophone de Twitch avait commencé à réchauffer l’atmosphère. Cela a amené le jeu Facepunch Studios à atteindre le pic d’utilisateurs le plus élevé depuis son lancement: 131582 utilisateurs simultanés sur Steam, où nous pouvons profiter du jeu sur PC, selon les données fournies par SteamDB. En termes d’audience, il a réussi à rassembler plus d’un million d’utilisateurs sur Twitch.

La seule catégorie au-dessus de Rust, en termes d’audience, était Je ne fais que discuter, la section de Twitch dédiée à amener les streamers à discuter avec leurs téléspectateurs. Le créateur du jeu, Garry Newman, a fait écho à l’énorme popularité de Rust sur son propre compte Twitter: «WTF». Selon Twitch Tracker, le pic d’audience de Rust s’élevait à 1 211 275 téléspectateurs.

pic.twitter.com/lZmhU3suD1 garry (@garrynewman) 3 janvier 2021

En fait, si nous regardons les statistiques fournies par Twitch Tracker, nous constatons que les meilleurs streamers de la semaine sont dirigés par Ibai et ses carillons, suivi par Auronplay et le début de votre aventure en Egoland. Rubius est en quatrième position, derrière le streamer Pestily.

Egoland s’étendra probablement au cours des prochaines semaines, et pas étonnant que sa popularité augmente alors que les mèmes et les blagues commencent à inonder les réseaux sociaux. Pendant ce temps, vous pouvez suivre l’événement sur les différentes chaînes Twitch des streamers participants.