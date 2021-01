Sony Playstation 5 :

Au cours du week-end, une actualité a secoué le réseau et le monde des youtubeurs, des créateurs de contenu ou peu importe comment vous voulez l’appeler, depuis Rubn Doblas, plus connu sous le nom de Le Rubius, l’un des streamers les plus importants d’Espagne a annoncé sa décision de déménager en Andorre avec sa petite amie.

Rubius a parlé pendant son live en jouant à Rust de cette décision sans parler directement du pays andorran bien que le laissant tomber assez clairement, faisant des allusions à l’abandon de l’Espagne, à va dans un endroit dans les montagnes et que d’être “proche de ses amis”, donc quelques mots suffisent pour une bonne compréhension.

Avec son départ pour Andorre, El Rubius commencer à taxer et à payer des impôts là-bas, devoir fournir un montant de la taxe inférieur à celui de notre pays, ce qui est l’un des facteurs qui l’ont poussé à prendre cette décision bien que ce ne soit pas le seul, puisqu’il souligne également à plusieurs reprises que veut bouger pour être proche de “son peuple” à un moment où sa mère a déménagé en Norvège et Rubius souligne qu’il a besoin d’un changement.

«Je vais emménager avec ma dame, c’est finalement décidé», déclare El Rubius dans l’un de ses concerts. “Où? Eh bien, dans une maison, dans une très belle maison … une maison … dans les montagnes et près de mes amis, parce que j’ai déjà besoin d’un changement, savez-vous pourquoi? Ma mère est partie en Norvège avec ma sœur … ici … mes amis ont presque tous quitté Madrid et bien, Alexby, tu sais déjà où il va, alors … “

En fait, se référant à l’argent, El Rubius admet que “c’est évidemment un plus mais tous mes amis sont là (en référence à Andorre) et évidemment aussi, je sais, que j’ai littéralement 10 ans de ma carrière sur YouTube, en payant ici, je veux dire … je sais qu’il y aura des gens qui me critiqueront mais bon, les gens parlent souvent sans le savoir, vous connaissez? Et je sais que ça va arriver mais je ne suis pas inquiet. “

Les YouTubers espagnols les plus importants sont en Andorre à quelques exceptions près

Avec le départ de Rubius de notre pays de nombreux streames, youtubers ou créateurs de contenu en Espagne qui s’installent en Andorre, rencontrant Willyrex, Vegetta, The Gerfg, Staxx, LOLiTO ou Alexby, tous d’une grande importance dans le secteur qui ont décidé de faire leurs valises pour payer moins d’impôts, en fait, si vous cliquez ici, vous pouvez lire un article que nous avons publié il y a quelque temps parler des différences fiscales entre les deux pays.

Cependant, il y a d’autres grands noms qui restent dans notre pays tels que Ibai qui s’opposent à partir pour payer moins d’impôts, “Je vais bien ici et ça semble être un bon acte de rendre hommage ici comme tout le monde le fait. Et comme je gagne beaucoup d’argent, je m’en fiche s’ils prennent la moitié de moi”, dit le streamer basque.