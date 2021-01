Sony Playstation 5 :

Le Rubius a fait la une des journaux cette semaine après avoir annoncé son intention de s’installer en Andorre, pays voisin de l’Espagne et de la France, afin d’être plus proche de ses amis. Cependant, sous cette raison altruiste se cache une raison pour laquelle il serait plus intéressant de mettre la loupe: les faibles impôts payés dans le pays voisin. Alors que des streamers comme AlexElCapo ou Ibai Llanos défendent le paiement des impôts en Espagne, El Rubius a décidé de mettre fin à sa relation avec le Trésor espagnol et emballer sans mentionner qu’il allait directement en Andorre. Son regret avec le Trésor vient de loin, et l’été dernier, nous pouvions déjà l’entendre se plaindre à ce sujet: “Ils me traitent comme un criminel”.

Rubius a déjà déclaré en été ses intentions d’aller en Andorre

“Hacienda me regarde depuis le premier jour. Ils ont toujours essayé de me baiser, mec. J’ai bien fait. J’ai rendu tout cela légal. Encore, Pour être le seul imbécile qui soit resté en Espagne, ils me baisent, tu sais?“, exprimé Rubn Doblas, mieux connu sous le nom d’El Rubius, dans la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes. Lors de ce streaming, où l’on voit le youtubeur commenter des vidéos d’artisanat et d’une autre nature, il pose une question directe à ses followers: “Combien d’argent pensez-vous que j’ai, les enfants?”

C’est alors que les paris commencent, ce qui fait que Rubius est encouragé à parler de son malaise vis-à-vis du Trésor: “Certains d’entre vous paniquent”, commente-t-il lorsque quelqu’un lance des chiffres exorbitants sur le chat. “Vous devez penser que je ne vis pas en Andorre, les enfants. Je dois payer des impôts et croyez-moi, je paie beaucoup, tout. Et à chaque fois que ça me vient, ça fait mal. J’ai mal au cœur. Eh bien, c’est ce que c’est “.

“Vous devez penser que je ne vis pas en Andorre, les enfants. Je dois payer des impôts”

La conversation continue, entrecoupées de moments de silence tandis que les différentes vidéos sont projetées sur l’écran du youtuber. Un disciple lui demande alors: “Pourquoi as-tu décidé de ne pas aller en Andorre?” Doblas n’a aucun problème à répondre: “Ce n’est pas pour quelque chose de spécial. J’ai toujours pensé, je ne sais pas, que j’ai de l’argent pour bien vivre et que je n’ai plus vraiment besoin non plus. Il y a aussi le thème que j’ai ma famille et mes amis ici et tel. Même si je ne les vois pas beaucoup, le simple fait de les avoir autour me détend, me calme. “

Mais il semble que cela n’ait pas suffi à apaiser le mécontentement de Doblas envers le Trésor espagnol. “Ils sont derrière moi et me traitent comme un criminel depuis le premier jour, alors que je suis le seul imbécile, pour ainsi dire, qui est resté ici pour payer des impôts.. Et je ne sais pas, parfois parce que ça touche mes couilles. Eh bien regarde, si tu vas être comme ça avec moi, alors peut-être que j’y vais, tu sais. Envoie des œufs que je reste, tu me baises, et tu essaies d’aller pour moi ».

“Chaque fois que vous marchez sur une route en Espagne, pensez: cela a été payé par Rubius et Alex El Capo”

Cela donne le sentiment que le youtubeur se rend compte qu’il entre dans le jardin de la victimisation, alors il essaie de mettre son argument sur les rails en soulignant ce qui suit: “Je ne veux pas être gêné. Je suis dans une position privilégiée.”. En même temps, il défend qu’il semble “putain de super” de payer et c’est pourquoi “il est resté” (jusqu’à présent). Dans cette vidéo, datée du 24 juin 2020, il a ajouté: “Je ne suis pas parti. Je pense que c’est génial d’aider mais, Pourquoi tu essaies de me chiquer tout le temps? Si je fais tout bien. Je fais tout en suivant les lois que vous avez vous-même fixées. Pourquoi me traitez-vous comme un criminel?“

Sa vidéo se termine par un: “Chaque fois que vous marchez sur une route en Espagne, pensez: cela a été payé par Rubius et Alex El Capo”, tout en soulignant en plaisantant ce qui suit: “Imaginez, que le gouvernement espagnol construise un hôpital appelé l’hôpital Ruben Doblas. Pour les enfants! S’ils font ça … rien ne se passe, je leur pardonne. Je resterai ici.”

La réponse de collègues de la guilde: AlexelCapo et Ibai Llanos

Hier, les youtubeurs espagnols aiment AlexelCapo et Ibai Llanos voulaient clarifier leur position concernant le paiement des impôts en Espagne: “Il est facile de penser que si vous gagnez beaucoup vous partirez, je dis au reste, mais vous le savez et vous le savez vraiment et je veux dire mes collègues de la profession, que nous gagnons beaucoup plus que nécessaire», a exprimé Alejandro Fernndez (Alexelcapo). Tandis que Llanos, qui gagne 1,3 million d’euros par an, a souligné:« Je vais bien ici et ça me semble être un bon acte de payer des impôts ici comme tout le monde. Et comme je gagne beaucoup d’argent, je m’en fiche s’ils prennent la moitié de moi“.

Willyrex, le Grefg ou Vegetta sont d’autres youtubeurs qui ont décidé de faire leurs valises pour se rendre en Andorre, et maintenant ils auront la compagnie d’El Rubius. Vous pouvez en savoir plus sur les raisons et les motifs qui les ont amenés à se rendre dans le petit pays andorran de notre rapport.