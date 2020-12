Sony Playstation 5 :

El Shaddai: Ascension of the Metatron a fait ses débuts en Espagne en 2011, date à laquelle les joueurs pouvaient profiter du titre sur PS3 et Xbox 360. Cependant, ceux qui n’ont pas connu ce jeu auront la possibilité de le faire depuis leur des ordinateurs: Sawaki Takeyasu, directeur du jeu et responsable de la société Crim, a confirmé via son Twitter que Le titre fera ses débuts sur PC via Steam.

El Shaddai: Ascension of the Metatron prépare son lancement sur Steam

“Actuellement en développement, mais comme j’imagine que les gens aimeraient connaître vos progrès, j’aimerais partager votre statut de temps en temps “, a déclaré Sawaki Takeyasu à propos de la sortie Steam du jeu.” De plus, depuis que le matériel a changé depuis Xbox et PS3 sur PC, nous créons des choses comme un lanceur qui fonctionne également comme une option pour basculer entre la voix off et le texte en anglais et en japonais“.

Dans le jeu, les utilisateurs sont placés dans le rôle de Enoch: notre protagoniste est un scribe qui vient parler au Conseil des Anciens du Ciel, pour demander miséricorde pour la Terre. Dieu est en colère parce que les Grigoris, les anges du ciel destinés à veiller sur les humains … ont fini par succomber aux plaisirs terrestres, et se sont détournés de Dieu pour descendre sur Terre. “Pour arranger les choses, Le Conseil a décidé d’envoyer une terrible inondation pour anéantir toute la race humaine. Cependant, il y avait un homme qui s’est opposé à la décision du Conseil“Nous avons lu dans le synopsis. Cet homme était Enoch.

Enoch, celui qui est chargé de faire face à la colère du ciel

“Pour éviter l’inondation imminente, Enoch est retourné sur Terre pour une mission d’escorter les Anges Déchus au Ciel.. À son arrivée, il a fait face Azazel, l’un des sept tombés. Cependant, Azazel a refusé de retourner au ciel et s’est caché avec les autres, avertissant Enoch de ne pas le suivre. Et ainsi, le long voyage d’Enoch commence … “Il faut noter que le jeu est basé sur une interprétation moderne du Livre d’Enoch, un texte religieux apocalyptique.

El Shaddai: Ascension du Métatron est sorti pour la première fois sur PlayStation 3 et Xbox 360 en avril 2011 au Japon, suivi d’août 2011 en Amérique du Nord et Septembre 2011 en Europe. Le jeu se déroule une grande variété de mécanismes jouablesy compris le défilement 2D et la numérisation 3D. “Conservateur dans le gameplay, mais une véritable révolution artistique”, nous écrivons notre analyse.