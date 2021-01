Sony Playstation 5 :

Elden Ring a été l’un des grands absents dans des événements tels que The Game Awards, où il a été dit qu’il montrerait une nouvelle bande-annonce, alors qu’il a également été absent de nombreux autres événements de l’industrie du jeu vidéo tels que Tokyo Game Show ou Gamescom. Il est développé par À partir du logiciel, les pères de titres comme Dark Souls ou Bloodborne, avec fans souhaitant en savoir plus sur ce pari sur dark fantasy, qui n’a toujours pas de date de lancement en Espagne et sur le reste des marchés. Une vidéo, qui est maintenant supprimé, aurait montré plus de détails présumés sur ce titre. Sur Reddit, ils ont compilé toutes les fonctionnalités les plus importantes.

Elden Ring: les détails allégués ont fuité

Longqi Bangbangtang, un créateur de contenu chinois dédié à l’univers Soulsborne, avait posté une vidéo où il partageait informations présumées sur Bague Elden. Bien que le matériel ait été supprimé, l’utilisateur de Reddit kevinD26 a été en charge de faire une compilation des détails les plus intéressants. Par exemple, deux concepts artistiques du titre ont été partagés.

Il est également mentionné que le monde du jeu Je boirai de la mythologie nordique, puisqu’il était basé sur le concept de Yggdrasil ou arbre de vie. En outre, il aurait également des références à la mythologie celtique. “Le gameplay est similaire à Dark Souls”, poursuit le joueur, “mais la carte est beaucoup plus grande, elle comprend une météo dynamique et une alternance jour / nuit. Imaginez que vous vous battez jour et nuit contre un boss, a-t-il dit, et que le temps passe de ensoleillé à orageux. “

“Imaginez que vous vous battez jour et nuit contre un boss”

Il est également souligné que la conception des ennemis sera très lovecraftienne, suivant le style visuel dont nous pourrions profiter Bloodborne. En outre, cela souligne qu’il existe au moins deux factions différentes dans ce monde: ceux aux cheveux roux seront confrontés à ceux aux cheveux blanchâtres. Il fait remarquer que, bien que les deux factions semblent provenir «du même ancêtre», elles ont finalement fini par prendre leurs distances.

Concernant l’état supposé du projet, la vidéo contenait ce qui suit: “La phase de développement du jeu s’est achevée au premier semestre 2020 et maintenant c’est au stade du polissage. ” Longqi Bangbangtang semble être assez convaincu que le jeu sortira en 2021, et nous pourrions voir une nouvelle bande-annonce après le Nouvel An. Pour le moment, il faut noter que FromSoftware devra refuser ou confirmer cette information lorsqu’elle est partagée Détails officiels de l’Anneau des Anciens.

La mythologie nordique et celtique sera les protagonistes dans le contexte de l’anneau d’Elden

“FromSoftware se lance dans une nouvelle aventure de jeu de rôle et d’action ambitieuse développé avec la collaboration de l’écrivain de A Song of Ice and Fire, George RR Martin “, nous vous disons en notre avance, où vous pouvez jeter un œil à tout ce que nous savons à ce jour sur Elden Ring.