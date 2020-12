Sony Playstation 5 :

Le fantasme sombre d’Elden Ring fait mendier, comme on dit en Espagne, et c’est que le nouveau titre de À partir du logiciel n’a pas été montré depuis cette bande-annonce à l’E3 2019. Cependant, cela pourrait être sur le point de changer: bien qu’au milieu du mois dernier, des rumeurs suggéraient qu’il serait présent aux Game Awards, de nouvelles voix affirment que le nouveau travail de Hidetaka Miyazaki pourrait présenter une nouvelle avancée dans cette cérémonie. Pour le moment, il n’y a rien de confirmé.

Elden Ring: apparaissant aux Game Awards?

Imran Kahn Kinda Funny, qui a précédemment fourni des informations exactes, a indiqué sur son compte Twitter que certaines indications suggèrent que une nouvelle bande-annonce d’Elden Ring sera bientôt présentée. Le moment le plus probable? Les Game Awards, qui ont lieu ensuite 11 décembre à 13 h (heure de la péninsule espagnole). Kahn soutient que “Plusieurs personnes marketing de Bandai Namco”, qui traite de la production, ont retweeté et même «dé-retweeté» des messages liés à l’événement TGA.

“Je crois que il y a des signes raisonnables qu’une bande-annonce d’Elden Ring arrive bientôt“Kahn a exprimé en discutant avec l’un de ses partisans.”Je suis des spécialistes du marketing de Bandai Namco sur Twitter Ils ont retweeté (et dans certains cas non retweeté) des trucs de TGA de manière étrangement timide. “

Il y a des indices raisonnables qu’une bande-annonce d’Elden Ring arrive bientôt, je pense. – Imran Khan (@imranzomg) 3 décembre 2020

Je suis des spécialistes du marketing de Bandai Namco sur Twitter qui ont retweeté (et dans certains cas, non-tweeté) des trucs de TGA de manière étrangement timide. – Imran Khan (@imranzomg) 3 décembre 2020

Selon Imran Kahn, une nouvelle bande-annonce d’Elden Ring arrive

Dans quelle mesure est-il possible pour Elden Ring de profiter de la nomination aux Game Awards pour récolter la tête? Si nous regardons en arrière, Sekiro: Shadows Die Twice a été présenté pour la première fois à cet événement; tandis que Bandai Namco sort le Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED le même jour que The Game Awards, alors peut-être qu’ils veulent attirer toute l’attention possible lors de cette cérémonie.

Pour le moment, la seule chose qui reste est d’attendre. Ce que l’on sait, c’est que le titre est déjà jouable: le même Phil Spencer, directeur de la maison Xbox, a admis l’avoir essayé et a noté qu’Elden Ring se démarque par son “ambition”. Le titre, quant à lui, se prépare à faire ses débuts sur PC, PS4 et Xbox One à une date encore à déterminer. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre avance.