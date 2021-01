Sony Playstation 5 :

Bague Elden, la nouvelle production de À partir du logiciel en collaboration avec George RR Martin (l’auteur des livres A Song of Ice and Fire, le matériel original de Game of Thrones) est devenu depuis son annonce l’un des jeux les plus attendus par des milliers de joueurs, même si nous en avons à peine entendu parler depuis le début. E3 2019. En fait, à ce jour, ils ne nous ont pas montré une seule image de son gameplay, c’est donc un titre enveloppé dans le plus grand des mystères et dont nous ne savons presque rien avec certitude, au-delà d’être l’aventure la plus ambitieuse et la plus grande de l’étude.

L’art d’Elden Ring

Maintenant l’artiste Gabriel Bjork Stiernstrom, qui a travaillé sur sa bande-annonce de présentation pour l’E3 2019, a téléchargé sur sa page Web personnelle de nombreuses œuvres d’art conceptuelles utilisées pour façonner la vidéo en question, donc les scènes que vous y voyez vous seront probablement très familières, même si elles ne sont pas exactement les mêmes que celles que nous avons vues.

Malheureusement, puisque ce sont des illustrations faites pour une bande-annonce que nous avons vue il y a un an et demi, il n’y a rien de vraiment nouveau en eux qui puisse dissiper nos nombreux doutes à propos de ce travail très attendu qui dirige le très Hidetaka Miyazaki, le créateur de Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne et Sekiro: Shadows Die Twice.

Une aventure ambitieuse entourée d’inconnues

Bague Elden être une aventure d’action RPG pour PlayStation 4, Xbox One et PC qui n’a pas encore de date de sortie officielle, on ne sait donc pas s’il sortira enfin cette année et s’il y aura des versions pour les consoles de prochaine génération, un sujet sur lequel rien n’a été dit à ce jour.