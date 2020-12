Sony Playstation 5 :

Electronic Arts acheter Codemasters au premier trimestre de 2021 pour environ 1,2 milliard de dollars, rapporte GamesIndustry. Ainsi, le studio britannique s’est spécialisé dans les jeux de conduite comme la série Voitures de Formule 1, Dirt et Project laisser de côté le offre à emporter, qui a offert environ 815 millions d’euros à l’entreprise.

Paye EA 7,98 $ par action par Codemasters. La haute direction de la société britannique, y compris le PDG Frank Sagnier, le COO Rashid Varachia et l’équipe de direction, restera dans leurs messages une fois l’achat terminé.

Ainsi, le catalogue Electronic Arts dans le genre de conduite augmentera de façon exponentielle, car Grille, OnRush, pilote de course TOCA et de nombreuses autres sagas Codemasters axées sur la conduite à quatre roues, ajoutez le Besoin de vitesse, d’épuisement professionnel et de vraie course de la société Redwood City, Californie (États-Unis).

Le but est de mener le genre de conduite

Gerhard Florin, président de Codemasters, assure que les deux entreprises ont une «ambition commune de mener la catégorie des jeux de conduite»: «Nous pensons que cette union offre un avenir passionnant et prospère à Codemasters, permettant à créer, lancer et proposer des jeux plus grands et meilleurs pour un public extrêmement passionné. “

«Notre industrie est en croissance, la catégorie de conduite se développe et ensemble nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement au volant“, dit dans la même déclaration Andrew Wilson, PDG d’EA. «Grâce au plein avantage de la technologie d’EA, de son expertise en matière de plate-forme et de sa portée mondiale, cette combinaison nous permettra faire grandir nos sagas existantes et offrir plus d’expériences de conduite qui définissent le secteur à une base de fans mondiale. “

Jusqu’à ce week-end, quand l’achat de Codemasters par EA a commencé à faire l’objet de rumeurs, il était supposé que ce serait Take-Two (Rockstar, 2K Games, Division privée) qui mettrait la main sur l’étude britannique, car ils avaient même publié un communiqué conjoint comme celui-ci. À ce moment-là, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, m’a dit: “[…] Nous pensons que son expérience sera très complémentaire de notre catalogue de sports, et renforcera notre organisation dans une croissance à long terme. »Cette transaction a été fixée, selon les chiffres de GamesIndustry, à 815 millions d’euros.