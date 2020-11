Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques a déjà mis à jour sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits pour pc avec deux nouveaux titres téléchargeables gratuitement tout au long de la semaine. Comme annoncé jeudi dernier, cette fois, les utilisateurs de cette plateforme pourront obtenir gratuitement Elite Dangerous et The World Next Door, des titres qui seront disponibles jusqu’au 26 novembre à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol).

Élite dangereuse est un vaste simulateur d’exploration spatiale développé par Frontier Developments. Bien que cela coûterait normalement 23,99 Dans Epic Games Store, au cours de cette semaine, il peut être téléchargé gratuitement pour PC. Les joueurs commencent leur aventure spatiale avec un petit vaisseau et quelques crédits, et à partir de là, ils devront progresser à travers un univers hostile marqué par l’expansion des superpuissances galactiques et des guerres interstellaires.

Le monde d’à côté est un titre indépendant développé par Rose City Games et publié par VIZ Media. Son prix sera généralement de 7,99 sur Epic Games Store, mais cette semaine, le téléchargement est gratuit pour PC. Ici, nous allons nous mettre dans la peau de Jun, un adolescent rebelle qui habite le monde mystérieux d’Emrys; Dans cette œuvre, les éléments les plus caractéristiques des romans visuels sont combinés avec des batailles effrénées au format puzzle, le tout assaisonné d’un script puissant inspiré de l’anime.

MudRunner gratuit la semaine prochaine

En plus des deux jeux de cette semaine, l’Epic Games Store a également annoncé quel titre donner à ses utilisateurs prochaine semaine: Jeudi prochain, Elite Dangerous et The World Next Door seront remplacés par MudRunner, une expérience hors route dans laquelle les joueurs seront mis au défi de traverser des paysages sibériens extrêmes avec la seule aide d’une carte et d’une boussole. Être disponible gratuitement pour PC du 26 novembre au 3 décembre.