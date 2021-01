Sony Playstation 5 :

Développements à la frontière a légèrement retardé date de sortie de Elite Dangerous: Odyssée dans PC, et quelques mois de plus consoles. La nouvelle extension Elite Dangerous permettra aux joueurs de quitter leur vaisseau pour participer à des batailles et accomplir des missions à pied sur les planètes. D’après l’étude de Cambrdige, ils assurent que le De nouveaux verrouillages au Royaume-Uni “ajoutent des difficultés au développement” et c’est pourquoi ils ont reporté la publication du ordinateur jusqu’à la fin du printemps; les versions pour PlayStation 4 et Xbox One reportés à la chute. La date fixée jusqu’à présent était un «début 2021» ambigu.

Avant la sortie de la version finale d’Odyssey, un version alpha pour PC uniquement à début du printemps. Au cours de cette période, nouvelles fonctionnalités et systèmes jouable. “Cela nous aide à nous concentrer et à considérer commentaires de notre communauté tandis que nous effectuons des tests de jeu vitaux dans des domaines clés du jeu “, disent-ils dans un communiqué de presse. L’alpha sera exclusif aux propriétaires du jeu. Édition Alpha de luxe Odyssey (qui coûte 46,99) et Pass d’extension à vie.

Ce sera fin du printemps quand le jeu est sorti final sur PC, bien que pendant ce temps, ils continueront à écouter la communauté et à “prendre en compte leurs retours d’expérience en perfectionnant Odyssey pour son lancement sur consoles”. Versions pour PlayStation 4 et Xbox One feront leurs débuts à l’automne sauf changements de dernière minute. Ils promettent que cette version aura “les plus hauts standards de qualité”, ce qui nécessite “une prolongation du temps de développement”.

Le retard a été fait pour donner aux développeurs des “délais réalistes”

Dans la lettre adressée aux commandants, joueurs Elite Dangerous, Frontier Developments affirme que “2020 a été difficile à bien des égards”, mais ils sont “ravis” de l’accueil qu’Odyssey a eu parmi les joueurs. “Il impact continu de la pandémie, y compris les nouveaux verrouillages pour 2021, ajoutez difficulté de développement et finalement ils allongent les délais. »C’est pourquoi ils ont pris« la difficile décision »de retarder le jeu, en tenant compte de l’adoption de« délais réalistes pour nos équipes »de développement.