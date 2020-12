Sony Playstation 5 :

Frontier Developments, le studio de développement basé à Cambridge fondé en 1994, présente un nouveau journal de développement pour Elite Dangerous: Odyssey, la nouvelle extension de l’un des jeux “spatiaux” les plus ambitieux et les plus importants de ces derniers temps.

Dans ce troisième volet des journaux de développement, appelé La sphère du combat, on peut voir Piers Jackson, Jonathan Bottone, Gareth Hughes, Samantha Marsh, Joe Hogan, Dylan Vadamootoo et Felix Ilsley (plusieurs des principaux responsables de cette expansion) parler de la nouvelles mécaniques de combat Elite Dangerous: Odyssey qui aura un environnement tactique dans lequel les commandants, les véhicules et les vaisseaux spatiaux convergeront dans différentes couches et nous découvrirons certains des armes présent dans l’extension.

“The Sphere of Combat démontre, avant tout, un énorme changement dans le gameplay d’Elite Dangerous, montrant comment les commandants pourront choisir parmi une large sélection d’armes adaptées à chaque type d’ennemi. Ces nouvelles armes vont des fusils d’assaut, des fusils de chasse ou Des SMG aux armes lourdes pour abattre des vaisseaux spatiaux, chacun peut infliger un certain dommage thermique cinétique ou explosif et offre différents avantages et inconvénients », commentent-ils de Frontier.

Début 2021 pour PC, PS4 et Xbox One

Elite Dangerous: Odyssey est le la mise à niveau la plus ambitieuse pour Elite Dangerous car il nous permet d’explorer à pied chacune des planètes que nous trouvons dans notre aventure spatiale ainsi que de mener différents types de nouvelles missions et de s’affronter dans des combats de pointe, sujet sur lequel ce journal de développement s’est concentré.

L’expansion atteint le début 2021 pour PC et PS4 et Xbox One.