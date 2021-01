Sony Playstation 5 :

Epic Games a montré une vidéo dédiée à l’Unreal Engine et aux prochaines versions de nouvelle génération qui utilisent la technologie multiplateforme la plus largement utilisée dans l’industrie. La société rappelle qu’Unreal Engine est optimisé pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S, ils ont travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de consoles et des dizaines de développeurs ou d’éditeurs utilisent Unreal Engine 4 pour leurs prochains jeux. “Unreal Engine 5 sera disponible en avant-première début 2021, et avec une version complète d’ici la fin de l’année, compatible avec la nouvelle génération de consoles, l’actuelle, PC, Mac iOS et Android. Unreal Engine est conçu pour être compatible avec l’avenir , donc pVous pouvez démarrer votre développement de nouvelle génération dans UE4 et déplacer des projets vers UE5 lorsqu’ils sont prêts“.

La vidéo passe en revue ces jeux que nous connaissons déjà -et certains sont sortis ces dernières semaines-, même s’il faut préciser que sur plusieurs il n’y a que des teasers sans vrais graphismes ni leur jouabilité. Ces titres incluent Hogwarts Legacy, Le Seigneur des Anneaux: Gollum, Ride 4, Kena: Bridge of Spirits, Pro Evolution Soccer 2022, Ghostrunner, Scarlet Nexus, Ark II, Unknown 9: Awakening, Sackboy: A big Adventure, Destruction Allstars , Returnal, Black Myth: Wukong, STALKER 2, Outriders, The Medium, The Pathless, Everwild, The Callisto Protocol, Back 4 Blood, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Atomic Heart, Godfall, Hellblade 2, Stray, Little Devil Inside, Fortnite, Avowed, The Artful Escape et Ghostwire: Tokyo.

Un bond au-delà du graphisme

Unreal Engine 5 est sorti l’été dernier et dans notre rapport, nous avons expliqué ses développements les plus intéressants, qui promettent non seulement un saut graphique majeur plus en détail, un éclairage et un son 3D plus spectaculaires, mais également rationalisent votre façon de travailler dans l’industrie. Par exemple, avec l’outil Géométrie nanite et infinie, vous ne travaillerez qu’avec les triangles que vous voyez à l’écran dans la résolution, de sorte que les modèles de personnages et de décors puissent toujours utiliser la meilleure version – sans avoir besoin d’exécuter plusieurs modèles plus simples.