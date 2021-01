Sony Playstation 5 :

Jeux épiques, société responsable de Fortnite et du moteur graphique Unreal Engine, a acheté un gigantesque centre commercial avec l’intention d’en faire son centre d’opérations d’ici 2024. L’accord, selon les informations publiées aujourd’hui, équivaut à 95 millions de dollars pour les plus de 91 000 mètres carrés de ce grand bâtiment.

Ainsi, le Centre Cary Towne appartient désormais à Epic Games, qui prévoit de changer ses installations d’ici trois ans. La société de jeux vidéo travaille au même siège social en Caroline du Nord depuis sa fondation en 1999. Elle compte actuellement 2200 employés, bien que tous ne travaillent pas depuis ce siège, car ce chiffre comprend également ceux qui effectuent leurs tâches à partir d’autres régions du monde: Epic Games compte deux douzaines de filiales et de studios du monde entier.

Bureaux, hébergements et espaces de loisirs

La surface de ce centre commercial est répartie en 35 hectares, ce qui permet à Epic Games d’accueillir une bonne partie de ses ouvriers. De plus, ces dernières années, il a été requalifié pour accueillir chambres, bureaux et habitations multifamiliales. La société de jeux vidéo profitera de ces possibilités pour implanter un centre de sports et de loisirs que la mairie de Cary avait prévu pour ce site et dont le coût est estimé à 193 millions de dollars, donc le centre commercial il deviendra un espace de bureau, mais aussi un espace de loisirs.

Malgré son combat avec Apple Compte tenu des frais élevés que la société facture aux développeurs d’applications iOS sur l’App Store, il semble qu’Epic Games ne se porte pas mal du tout; en fait, en août dernier, l’entreprise elle-même a signalé que un capital privé avait réalisé une injection économique de 1,78 milliard de dollars, ce qui a augmenté la valeur de l’entreprise de plus de 17 milliards de dollars à l’époque.