Le contentieux de Jeux épiques contre Manzana et Google continue, après que la firme américaine a soumis nouvelles plaintes au Royaume-Uni. La société de jeux vidéo a intenté une action en justice devant la Cour d’appel de la concurrence contre les propriétaires de l’App Store et de Google Play, dénonçant des pratiques anticoncurrentielles et abusives au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. “Epic ne demande aucun dédommagement à Apple ou à Google au Royaume-Uni, en Australie ou aux États-Unis, il recherche simplement un accès équitable et une concurrence qui profite à tous les consommateurs“dit la signature de Tim Sweeney.

Epic Games: poursuivez votre lancement contre Apple et Google

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, Epic Games a déposé une plainte auprès de la Cour d’appel de la concurrence contre Apple et Google, alléguant que les deux sociétés “ils ont abusé [su] position dominante “ sur le marché et “a participé à des accords / pratiques concertés et anticoncurrentiels” tant au Royaume-Uni que dans l’UE. Ces deux poursuites contre les entreprises seront la dernière étape pour Epic Games pour renvoyer Fortnite sur Google Play et l’App Store, dans l’espoir de changer le fonctionnement de ces plates-formes numériques.

Nous savons déjà qu’Apple réduira les soi-disant «frais de 30%» et permettra à la majorité des développeurs de rejoindre le programme Programme pour les petites entreprises de l’App StoreCela permet aux créateurs d’applications pour les appareils Apple qui gagnent moins d’un million de dollars par an de devoir payer 15% de leurs revenus. La signature de Tim Sweeney a omis de payer ces frais de 30% proposer votre jeu sur le système iOS via un magasin de microtransaction non lié à Apple, qui a incité la firme de Cupertino à supprimer immédiatement Fortnite de l’App Store.

Epic Games cherche Fortnite pour atteindre l’App Store et Google Play avec certaines exigences

Ces deux récentes poursuites ont été déposées les 8 et 29 décembre pour Apple et Google, respectivement, mais la Cour les a rendus publics cette semaine. Epic Games demande à ce tribunal de a statué que la suppression de Fortnite des deux plates-formes était illégale, ainsi que certains termes de vos accords avec les développeurs. Ils veulent ça Fortnite est rétabli dans les deux magasins et autorisé à offrir aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des paiements directs.

Bien que les deux poursuites soient globalement identiques, il existe certaines différences entre les deux: chez Apple, Epic Games cherche une commande empêchant l’entreprise de restreindre le téléchargement depuis Epic Games Store vers n’importe quel appareil Apple au Royaume-Uni, et une ordonnance exigeant que Apple lève l’exigence selon laquelle tous les logiciels doivent être téléchargés et tous les paiements traités via l’App Store.

Epic veut un “accès et une concurrence équitables” au bénéfice des consommateurs

À son tour, dans l’affaire Google, Epic demande à la Cour de ordonner à Google d’arrêter d’appliquer la pré-installation de Google Play sur tous les appareils Android britanniques; et exige également que les fabricants de téléphones arrêter de donner la priorité à ce magasin par rapport aux autres. Depuis que la société Sweeney a lancé l’Epic Games Store (EGS) devant la plate-forme Valve Steam, elle a défendu l’importance de ne pas avoir de monopole sur les marchés et d’offrir aux utilisateurs différentes options, favorisant ainsi la concurrence. En ce moment, EGS a également facturé le taux de 30% que Steam conserve.

Déclaration d’Epic Games Store et d’Apple sur les poursuites

“Nous croyons que c’est un argument important au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni et dans le monde, qui sont affectés par le utilisation abusive du pouvoir de marché d’Apple et de Google“a déclaré le vice-président des communications et des politiques d’Epic Games, Tera Randall, dans une déclaration envoyée aux médias. “Epic ne demande pas de dommages et intérêts à Apple ou Google au Royaume-Uni, en Australie ou aux États-Unis, simplement recherche un accès équitable et une concurrence qui profite à tous les consommateurs“.

Pour sa part, d’Apple, ils défendent que: «Nos priorités ont toujours été celles de fournir aux clients un endroit sûr et fiable pour télécharger des logiciels et appliquer les règles de la même manière à tous les développeurs. Epic a été l’un des développeurs les plus performants de l’App Store et il est devenu une entreprise de plusieurs millions de dollars atteignant des millions de clients iOS à travers le monde, y compris au Royaume-Uni. “

“Le comportement imprudent d’Epic Games a transformé les clients en pions”

Ensuite, à partir de Cupertino, ils ajoutent ce qui suit, faisant allusion à l’évasion des frais de 30% par Epic Games: “D’une manière qu’un juge a décrite comme trompeuse et clandestine, Epic a activé une fonctionnalité de votre application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et il l’a fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store qui s’appliquent également à tous les développeurs et protègent les clients. Son comportement imprudent a transformé les clients en pions, et nous espérons le faire comprendre aux tribunaux britanniques. “

De son côté, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a indiqué en novembre dernier que votre entreprise “ne recherche pas de commissions moins élevées”mais plutôt “une concurrence loyale entre les sociétés de plateformes mobiles, les magasins et les processeurs de paiement”.