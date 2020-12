Sony Playstation 5 :

Epic Games a annulé tous ses événements Fornite en personne en 2021 pour la pandémie de coronavirus. Bien que la situation devrait être contrôlée dans les mois à venir grâce aux vaccins, les tournois de jeux vidéo et autres spectacles ont encore un avenir incertain en 2021, Epic organisera donc des tournois exclusivement en ligne. “Notre intention est d’organiser des tournois face à face dans le monde entier lorsque les circonstances le permettent, mais pour le moment, notre priorité est la sécurité de nos joueurs et de notre personnel. Avec tant d’incertitude sur les activités pratiques et sûres et celles qui ne le sont pas, nous avons décidé ne pas organiser d’événements en personne en 2021, y compris la Coupe du monde de Fortnite. Nous continuerons d’héberger des compétitions en ligne tout au long de 2021 jusqu’à ce que nous puissions organiser à nouveau des événements en face à face, d’une manière ou d’une autre, à l’avenir. Nous espérons que ce sera bientôt le cas », commente le développeur de la populaire bataille royale gratuite.

Ce n’est pas le seul tournoi qui échappe aux plans actuels. Valve avait prévu d’organiser un tournoi Counter-Strike: Global Offensive au printemps, mais selon HTLV ne pas tenir “tant que les événements ne sont pas sûrs dans le monde”. Le prochain tournoi CS: GO aura lieu à l’automne 2021, mais il est encore temps d’être annulé au fur et à mesure que l’année avance.

COVID-19 est une véritable menace

Les infections et les décès à coronavirus sont encore très importants dans tout l’Occident, et dans certains pays, cette soi-disant «deuxième vague» atteint des niveaux records, comme aux États-Unis. Personne ne veut risquer ce type d’événements massifs et en 2021, nous pourrions perdre à nouveau les principaux salons du jeu vidéo, quelque chose qui s’est passé en 2020 avec l’E3, la Gamescom et le Tokyo Game Show – deux d’entre eux ont été convertis exclusivement au format en ligne.