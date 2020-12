Sony Playstation 5 :

L’une des controverses de cet été a été la confrontation entre Epic Games et Apple, initiée par l’activation dans Fortnite des paiements directement au développeur, sans passer par le magasin des différentes plateformes. Bien que Google soit un système plus ouvert et que Fortnite Battle Royale puisse être installé de plusieurs manières, la retraite sous iOS a été plus grave et le litige juridique entre les entreprises a encore quelque chose à dire. Epic Games, loin de se tordre le bras, continue d’essayer de faire d’Apple le méchant de cette histoire et la dernière stratégie de sa campagne a été l’envoi de cadeaux avec un message à diverses personnalités connues de l’industrie.

Greg Miller de Kinda Funny et d’autres influenceurs ont reçu des cadeaux d’Epic Games pour célébrer le prix remporté par Fortnite, jeu de l’année dans le Samsung Galaxy Store -où cette bataille royale gratuite est disponible-. Le pack comprend divers matériels de merchandising avec le Free Fortnite sans message -Fortnite-. Sur une carte est encourage “faire passer le mot” à propos de la présence de Fortnite sur le Galaxy Store. “Fortnite n’est peut-être pas disponible actuellement sur l’App Store ou Google Play, mais vous pouvez toujours obtenir les dernières mises à jour de Fortnite directement depuis l’application Epic Games sur le Galaxy Store.”

😳 #freefortnite pic.twitter.com/HUtZwkO4D1 – Greg Miller (@GameOverGreggy) 21 décembre 2020

Apple pense qu’Epic Games annonce le différend

Il est clair que même avec la perte de revenus sous iOS Epic Games profite de la situation pour promouvoir Fortnite. Apple a fait allusion à cela en octobre dernier, assurant que c’est un stratagème pour alimenter la popularité décroissante du jeu vidéo. Epic a réfuté cet argument en proposant des données sur la croissance de la bataille royale cette année: “Pendant la période choisie par Apple pour sa commodité pour sa comparaison du volume de recherche dans Google (entre octobre 2019 et juillet 2020), le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens dans Fortnite a en fait augmenté de plus de 39%“a déclaré Tim Sweeney, fondateur d’Epic Games.