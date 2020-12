Sony Playstation 5 :

Magasin de jeux épiques fêter Noël en offrant toute une série de titres à ses joueurs, via cette plateforme virtuelle. Bien qu’aujourd’hui nous ayons appris que Defense Grid: The Awakening est disponible gratuitement dans la boutique numérique, Quels seront les prochains titres pouvant être obtenus gratuitement? Il semble que le récent liste filtrée À cet égard, il a réussi à frapper tous les jeux à ce jour, il est donc prévu que demain, Alien Isolation sera le prochain jeu offert par Epic Games. En fait, si vous regardez l’image d’aperçu du “jeu secret” nous pouvons voir des images stimulantes avec le titre de The Creative Assembly.

Epic Games Store: La liste des fuites avec ses jeux de Noël gratuits

A l’occasion de vos offres de Noël, Magasin de jeux épiques a annoncé qu’il distribuerait 15 jeux ce Noël, à partir du 17 décembre avec le jeu de gestion Cities: Skylines. Le titre suivant que la plate-forme a donné était Oddworld: Abe’s Oddysee New N ‘Tasty!, Suivi de The Long Dark et, plus tard, de ce qui précède Grille de défense: l’éveil.

Tous ces jeux sont répertoriés dans la liste partagé par l’utilisateur Twitter jovanmunja, que nous vous laissons ci-dessous. “Cela m’a été envoyé il y a quelques heures, et je n’étais pas sûr si c’était réel ou non.”, il a écrit. “Mais maintenant, comme New ‘n’ Tasty a fui aujourd’hui, cette liste est probablement vraie. Pourtant, elle doit être prise avec un grain de sel.” Pour le moment, la liste semble être vraie Mais, également, nous devons attendre qu’Epic Games lui-même révèle les titres à donner jour après jour.

Cela m’a été envoyé il y a quelques heures, je ne savais pas si c’était réel ou non. Mais maintenant, comme New ‘n’ Tasty a fui pour sortir aujourd’hui, cette liste est probablement vraie. Prenez-le toujours comme un grain de sel. Je vais vous donner plus d’informations d’où il vient. pic.twitter.com/0vTNgMec3n— jovanmunja (@jovanmunja) 18 décembre 2020

La liste a frappé tous les jeux jusqu’à présent

Dans tous les cas, si nous prêtons attention à cette liste, Ce sont les prochains jeux que nous recevrons gratuitement sur Epic Games Conserver pour les prochains jours, en commençant par Alien: Isolation qui arrivera demain: