Magasin de jeux épiques a mis à jour sa promotion hebdomadaire de jeux PC gratuits avec un nouveau titre que les utilisateurs peuvent obtenir gratuitement jusqu’au 14 janvier à 17h00 (Temps péninsulaire espagnol). Ce nouveau jeu gratuit est Crying Suns, un roguelite de stratégie et d’exploration spatiale qui peut déjà être obtenu via ce lien.

Crying Suns a un coût typique de 21,99 sur Epic Games Store, mais au cours de cette semaine, le téléchargement est gratuit. C’est un titre développé par Alt Shift et édité par Humble Games en 2019. On s’y met dans la peau de un amiral qui voyage dans l’espace pour découvrir les raisons de la chute de son empireou. Un titre avec des niveaux générés de manière procédurale, des batailles spatiales et plus de 300 événements d’histoire répartis en six chapitres.

Star Wars Battlefront 2 gratuit la semaine prochaine

Lorsque Crying Suns ne sera plus disponible gratuitement la semaine prochaine, il sera remplacé par un autre jeu étroitement lié à l’espace: Star Wars Battlefront 2. Plus précisément, son Édition Célébration, Quoi inclut tout le contenu de personnalisation disponible via les achats en jeu depuis son lancement, ainsi que tous les objets inspirés par Star Wars: La montée de Skywalker, le dernier film de la franchise cinématographique.

Cette édition n’est pas encore disponible sur l’Epic Games Store, mais arrivera le 14 janvier, coïncidant avec le début de la promotion pour laquelle elle peut être obtenue gratuitement. Comme d’habitude, soyez jusqu’à la semaine suivante, le 21 janvier à 17 h 00 (Temps péninsulaire espagnol), quand il peut être ajouté sans frais à la bibliothèque.

Si vous voulez ouvrir la bouche avant de pouvoir télécharger gratuitement Star Wars Battlefront 2 la semaine prochaine, vous pouvez lire notre analyse dans laquelle nous disons que “DICE a fait un travail énorme avec cette suite, et bien que certains aspects puissent être améliorés, la vérité est que Star Wars Battlefront 2 non seulement plus et mieux que son premier opus, mais aussi un tireur exceptionnel Cela ravira aussi bien les fans de la saga galactique que les amoureux du genre. “