Noël est déjà arrivé Magasin de jeux épiques et il est rempli de cadeaux: pour commencer, la boutique numérique PC a lancé une promotion spéciale de jeux gratuits qui se renouvelle chaque jour, la première étant Cities: Skylines – qui sera disponible jusqu’à demain 18 décembre à 17h00 espaola péninsulaire) -, mais c’est aussi cela a lancé une série d’offres rapportant son fameux coupon de 10 euros.

Ceux qui le connaissent déjà sauront que ce coupon de 10 euros est une remise supplémentaire et directe qui peut être obtenue lors de tout achat dans l’Epic Games Store, y compris l’obtention des jeux gratuits qu’il propose tous les jours. Ce coupon peut être appliqué à tous les jeux qui dépassent 14,99 euros, bien qu’il ne soit pas compatible avec d’autres types de contenu tels que les DLC, les extensions ou les achats en jeu.

❄️🎁 À VENIR 🎁 ❄️ La vente épique des fêtes revient le 17 décembre. Déballez de superbes offres et préparez-vous pour 15 jours de jeux gratuits! https://t.co/Ww6pybdm6X pic.twitter.com/gkfK2uAms4— Epic Games Store (@EpicGames) 10 décembre 2020

Remise supplémentaire de 10 euros sur les prix déjà réduits

Mais contrairement à d’autres promotions, les offres de Noël d’Epic Games Store vous permettent d’obtenir ce coupon dans un illimité. Il vous suffit d’aller sur la plateforme et de cliquer sur Get My Epic Coupon pour le recevoir. Oui, ce coupon a une date d’expiration: Il ne peut être utilisé que jusqu’au jeudi 7 janvier à 17h00. (Temps péninsulaire espagnol). Et aussi vous ne pouvez en utiliser qu’un par transaction, évidemment, pour éviter que la remise soit supérieure à ces 10 euros.

Bien que les coupons puissent être utilisés dans tout jeu qui remplit les conditions, Epic Games Store propose un certain nombre de titres à prix réduit qui font partie de leurs offres de vacances en vedette. Ils sont les suivants:

Tous les jeux précédents ils bénéficient déjà d’une réduction sur leur prix d’origine, mais ils sont également compatibles avec le coupon Epic, son prix peut donc être baissé de 10 euros de plus.